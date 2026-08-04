La Sala, que dictó sentencia después de que el Ministerio Fiscal y la defensa del condenado alcanzaran un acuerdo de conformidad en el que el hombre reconocía los hechos y aceptaba la pena, le impone una indemnización para el establecimiento de 2.283 euros, más los intereses, dinero que se corresponde con el importe que dejó sin pagar durante los días que estuvo hospedado en el hotel.
El hombre acudió al establecimiento, situado en el paraje de la Ermita de San Cristobal de la localidad, el 22 de diciembre de 2023. Tras ofrecer una apariencia de solvencia a sus responsables, se alojó en régimen de pensión completa, pese a que sabía desde ese mismo día que no iba a abonar ninguno de los gastos.
Según el relato de hechos probados de la resolución, el huésped permaneció en el hotel todo el periodo de Navidad y Año Nuevo. Dejó el lugar el 15 de enero de 2024, tras generar unos gastos de 2.283 euros por los conceptos de estancia, manutención y limpieza.
La sentencia es firme.
AP de Castellón. Sección nº 2. Sentencia nº 244/2026 de 11 de junio de 2026.