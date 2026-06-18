Rafael González García, nombrado nuevo presidente de Angeco

Sustituye a Carlos Ruiz Cabrera tras una exitosa etapa de crecimiento y fortalecimiento institucional de la Asociación

Rafael González García, director de Inversiones de Intrum, ha asumido la presidencia de Angeco, Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos, para continuar reforzando el papel de la organización como referente institucional y seguir impulsando el desarrollo del sector.

González García sucede en el cargo a Carlos Ruiz Cabrera, que ha presidido la Asociación desde 2021, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento y fortalecimiento de la institución y al impulso de relevantes iniciativas para la profesionalización de la industria, así como a la consolidación de Angeco como principal interlocutor del sector.

Con este relevo, la Asociación, que reúne a cerca de cien compañías del sector de recuperación de crédito (un 85% de las empresas de la industria) afronta una nueva etapa marcada por la continuidad de su proyecto y de sus principales líneas estratégicas. Angeco mantiene así su compromiso con el crecimiento, la profesionalización y la sostenibilidad de un sector esencial para la liquidez de empresas y entidades financieras y para el correcto funcionamiento del sistema de crédito en España.

El nuevo presidente de Angeco cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector de gestión y recuperación de crédito, y asume el cargo en representación de la empresa Intrum, compañía a la que corresponde ejercer la presidencia de la Asociación hasta 2029. Su nombramiento se produce en un momento especialmente relevante para la industria, marcado por la transposición de la Directiva europea de Administradores y Compradores de Crédito. Un contexto en el que Angeco refuerza su papel como vehículo de diálogo con los reguladores, así como su labor de defensa de los intereses de la industria durante el desarrollo de este nuevo marco normativo.

"Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la posición de Angeco y contribuir a afrontar con éxito los retos regulatorios y de transformación que afronta nuestra industria", señala González García, que continuará desarrollando su labor junto a la actual Junta Directiva de la Asociación, garantizando la continuidad de las líneas de trabajo impulsadas en los últimos años.

En concreto, el órgano de gobierno está integrado por Joaquín Esteban, de Savia Asset Management, como vicepresidente primero; Ana Suárez, de B2Impact, como vicepresidenta segunda; y Carolina Estrada, de Axactor, como vicepresidenta tercera. Asimismo, María Rodríguez, de Kruk, ejerce como secretaria general y vocal de la Junta Directiva. Completan el órgano de gobierno Rubén Rodríguez (Cabot), Joaquín Baumela (GCBE Advanced Solutions), Ana Enguix (Lexer), Pedro Valle-Domingues (Hipoges) y Raúl Domínguez (BJS), en calidad de vocales.

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