Ramensoft cierra una ronda seed de 400.000 € y lanza Fika, la plataforma europea para creadores en tiempos de IA

Ramensoft, la startup fundada por tres exdirectivos de Factorial, lanza Fika, la plataforma europea de blogs y newsletters escritos por personas

Ramensoft es una startup barcelonesa fundada por tres exdirectivos de Factorial: Pau Ramon (CEO), Jordi Robert (CRO) y Josep Jaume Rey (CTO), con el objetivo de desarrollar productos digitales que devuelvan protagonismo al talento humano en Internet.

La compañía ha arrancado su actividad tras completar una primera ronda seed de 400.000 €, financiada íntegramente con capital propio de los fundadores, reflejando su compromiso con el proyecto desde el inicio. En un contexto marcado por la proliferación de contenidos generados automáticamente, Ramensoft nace con la misión de desarrollar herramientas que potencien la creatividad y la autonomía de los creadores en Internet.

Fika, la plataforma para blogs y newsletters escritos por personas

El primer producto de Ramensoft es Fika, la primera plataforma de blogs y newsletters diseñada para periodistas, expertos y otros profesionales que apuestan por la escritura humana y la conexión auténtica con su audiencia. La plataforma permite crear publicaciones independientes de forma sencilla y cuidada, construir una audiencia propia, mantener el control sobre la voz y el mensaje, y monetizar el contenido mediante suscripciones y patrocinios. Entre sus principales funcionalidades destaca la traducción automática a seis idiomas, diseñada para preservar el tono y el estilo original del autor, y próximamente se añadirán más opciones de monetización.

El talento humano como diferencial en tiempos de IA

En un entorno digital cada vez más dominado por textos generados por algoritmos, a menudo orientados a maximizar clics y posicionamiento, Ramensoft defiende un modelo alternativo en el que la tecnología actúa como apoyo al creador, no como sustituto. La compañía apuesta por herramientas que potencien la creatividad, la calidad y la autenticidad de los contenidos. Para el equipo fundador, la escritura humana y la conexión real con la audiencia siguen siendo elementos clave para generar valor en Internet, incluso, y especialmente, en tiempos de IA.

Una visión a largo plazo

Con Fika, Ramensoft aspira a situarse como referente en la creación de contenido de calidad, demostrando que es posible desarrollar plataformas competitivas que pongan a las personas y al talento humano en el centro del ecosistema digital. Para sus fundadores, Fika no es solo una herramienta, sino el primer paso de un proyecto más amplio que busca fortalecer el papel de los creadores y mantener la conexión auténtica con la audiencia, incluso en un entorno cada vez más dominado por contenidos automatizados.

Fuente de la noticia: Elderecho.com

