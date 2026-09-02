El despacho de abogados RCD amplía las capacidades de su Área de Derecho Fiscal con la incorporación de Francisco de Asís García como nuevo socio. Su llegada se suma a un equipo consolidado y de reconocida trayectoria en el asesoramiento y defensa de empresas y particulares en procedimientos tributarios complejos. Esta incorporación afianza un equipo de perfiles altamente especializados en un ámbito marcado por una elevada complejidad técnica y una creciente sofisticación normativa.
Francisco cuenta con una amplia experiencia en procedimientos tributarios ante la Administración tributaria en defensa de los contribuyentes. A lo largo de su trayectoria, ha asumido la dirección letrada de numerosos recursos ante distintos tribunales, incluidos Tribunales Económico-Administrativos, Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, Francisco cuenta también con un Máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho por la misma universidad y un Máster en Asesoría Fiscal por ENAE Business School. Es doctor en Derecho, finalista del Premio Nacional de Tesis Fernando Sainz de Bujanda de Derecho Financiero y Tributario. Compagina su actividad profesional con una destacada vertiente académica e investigadora. Es miembro investigador de la Cátedra de la Hacienda Territorial y del Observatorio de la Hacienda Territorial de la Región de Murcia, así como miembro del Foro Profesional de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Asimismo, es profesor en ENAE Business School, donde imparte docencia en el Máster de Asesoría Fiscal, el Máster en Dirección Financiera y el Máster en Comercio Internacional.
Ha participado, además, como ponente en cursos y congresos en diversas universidades e instituciones y es autor de numerosas publicaciones y ponencias en seminarios especializados, así como de artículos en las principales revistas jurídicas y sectoriales.
Según Adolf Rousaud, socio codirector de RCD: “Francisco se incorpora a una práctica clave para RCD y aporta una experiencia especialmente valiosa en procedimientos tributarios complejos. Su perfil encaja plenamente con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento especializado, técnico y orientado a las necesidades de cada cliente”.
En la misma línea, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, señala que “su llegada suma capacidades a un área muy consolidada del despacho y nos permitirá seguir anticipándonos en un entorno de creciente exigencia técnica y normativa. Francisco suma conocimiento, criterio y una trayectoria alineada con nuestra manera de trabajar, nuestra cultura y nuestro compromiso con clientes y equipo”.
Por su parte, Francisco destaca que “incorporarme a RCD supone unirme a un proyecto sólido con una identidad muy definida y a un equipo de fiscal con una amplia trayectoria, en el que José María Durán y Jorge Sarró son dos referentes. Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de aportar valor y prestar el mejor servicio a nuestros clientes”.