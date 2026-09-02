Su perfil aporta al equipo una visión técnica especialmente valiosa para acompañar a empresas y particulares en asuntos tributarios de alta complejidad

Francisco de Asís García es experto en procedimientos tributarios en defensa de los contribuyentes ante la Administración tributaria.

El despacho de abogados RCD amplía las capacidades de su Área de Derecho Fiscal con la incorporación de Francisco de Asís García como nuevo socio. Su llegada se suma a un equipo consolidado y de reconocida trayectoria en el asesoramiento y defensa de empresas y particulares en procedimientos tributarios complejos. Esta incorporación afianza un equipo de perfiles altamente especializados en un ámbito marcado por una elevada complejidad técnica y una creciente sofisticación normativa.

Francisco cuenta con una amplia experiencia en procedimientos tributarios ante la Administración tributaria en defensa de los contribuyentes. A lo largo de su trayectoria, ha asumido la dirección letrada de numerosos recursos ante distintos tribunales, incluidos Tribunales Económico-Administrativos, Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia, Francisco cuenta también con un Máster en Investigación Avanzada y Especializada en Derecho por la misma universidad y un Máster en Asesoría Fiscal por ENAE Business School. Es doctor en Derecho, finalista del Premio Nacional de Tesis Fernando Sainz de Bujanda de Derecho Financiero y Tributario. Compagina su actividad profesional con una destacada vertiente académica e investigadora. Es miembro investigador de la Cátedra de la Hacienda Territorial y del Observatorio de la Hacienda Territorial de la Región de Murcia, así como miembro del Foro Profesional de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Asimismo, es profesor en ENAE Business School, donde imparte docencia en el Máster de Asesoría Fiscal, el Máster en Dirección Financiera y el Máster en Comercio Internacional.

Ha participado, además, como ponente en cursos y congresos en diversas universidades e instituciones y es autor de numerosas publicaciones y ponencias en seminarios especializados, así como de artículos en las principales revistas jurídicas y sectoriales.

Según Adolf Rousaud, socio codirector de RCD: “Francisco se incorpora a una práctica clave para RCD y aporta una experiencia especialmente valiosa en procedimientos tributarios complejos. Su perfil encaja plenamente con nuestra apuesta por ofrecer un asesoramiento especializado, técnico y orientado a las necesidades de cada cliente”.

En la misma línea, Ignasi Costas, socio codirector de la firma, señala que “su llegada suma capacidades a un área muy consolidada del despacho y nos permitirá seguir anticipándonos en un entorno de creciente exigencia técnica y normativa. Francisco suma conocimiento, criterio y una trayectoria alineada con nuestra manera de trabajar, nuestra cultura y nuestro compromiso con clientes y equipo”.

Por su parte, Francisco destaca que “incorporarme a RCD supone unirme a un proyecto sólido con una identidad muy definida y a un equipo de fiscal con una amplia trayectoria, en el que José María Durán y Jorge Sarró son dos referentes. Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de aportar valor y prestar el mejor servicio a nuestros clientes”.

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