Récord de recaudación en Rock&Law, el concierto benéfico de la abogacía

Rock&Law bate su récord y recauda más de 96.812 euros en su décima edición. Los fondos recaudados se destinarán al proyecto de apoyo en curas paliativas pediátricas “Cuenta conmigo”, de la Fundación Enriqueta Villavecchia

La décima edición de Rock & Law, el concierto benéfico de la abogacía, que se ha celebrado por tercera vez en Barcelona en la Sala Razzmatazz ha recaudado más de 96.812 euros entre la venta de entradas y el patrocinio de algunos colaboradores, que se destinarán íntegramente al proyecto de apoyo en curas paliativas pediátricas “Cuenta conmigo”, de la Fundación Enriqueta Villavecchia. Según ha informado la organización del evento esta es la recaudación más alta de la historia de Rock&Law en España.

La iniciativa está promovida por la Fundación Clifford Chance, la Fundación Cuatrecasas, la Fundación Fernando Pombo, la Fundación Garrigues y la Fundación Profesor Uría. Y en la organización del evento también han participado CMS, Roca Junyent y un grupo de abogados del Estado. Además cuenta con el patrocinio Lefebvre quien apuesta por una iniciativa a la que han asistido un millas de personas y que ha batido récord en su recaudación. Como patrocinadores cabe destacar a instituciones como Santander o la Mutualidad de la Abogacía y la colaboración de Abstract, Creu Roja, Coca-cola, Deliveroo y Derby Hotels Collection, entre otros.

Gracias a los fondos obtenidos se procederá al refuerzo de las unidades de apoyo en curas paliativas pediátricas actuales y para reforzar la atención social a las familias. El año pasado “Cuenta conmigo” asistió a más de 200 familias de niños/as afectados por enfermedades crónicas complejas y cáncer, y este año se prevée poder aumentar la cifra de familias atendidas. El programa está impulsado por la Fundación Enriqueta Villavecchia con la participación de cinco hospitales de referencia pediátrica (Sant Joan de Déu, Vall d’Hebrón, Sant Pau, Parc Taulí y Germans Trias i Pujol) y ofrece atención médica, de enfermería, psicosocial y descarga familiar a través del voluntariado, en el hospital y en el domicilio, en todo el territorio catalán.

Los grupos musicales que han participado fueron Control de Cambios (C’M’S’), The Rocking Houses (Cuatrecasas), JC & The Dealbreakers (Garrigues), Mind the GA_P (Gomez-Acebo & Pombo), La Banda Líquida (Roca Junyent), Sujetos Activos (Uría Menéndez) e Imperio de la ley (formada por cuatro abogados del Estado). La periodista y presentadora Anna Simón ha sido la encargada de presentar el evento.

En caso de que se quiera realizar un donativo a la Fundació Enriqueta Villavecchia, la organización ha creado una Fila 0, para hacer aportaciones hasta el próximo lunes, 8 de julio, a las 00 horas.

Cabe recordar que el año pasado, en Madrid, se recaudaron 60.376 euros, que se destinaron a la Asociación Debra Piel de Mariposa y que en Barcelona se recaudaban 66.419 euros en la última edición celebrada en la ciudad de Barcelona,en 2017. Ese año, los fondos fueron destinados al Proyecto Centros de Neurorehabilitación de la Fundación Esclerosis Múltiple, que trabaja para mejorar la calidad de vida de los pacientes con la recuperación neurológica y funcional.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos