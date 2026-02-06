Regulación, sanciones e IA agéntica: el XVIII Foro de la Privacidad analiza el nuevo escenario de cumplimiento digital

Debate estratégico sobre el futuro del cumplimiento, la seguridad y la ética en el ecosistema digital

La XVIII edición del Foro del Data Privacy Institute, organizado por ISMS Forum, reúne a reguladores y expertos para analizar el nuevo escenario normativo en protección de datos, ciberseguridad e identidad digital en el décimo aniversario del RGPD.

El próximo 12 de febrero se celebrará la XVIII edición del Foro de la Privacidad del Data Privacy Institute, un encuentro de referencia para profesionales, reguladores y responsables de cumplimiento normativo, organizado por ISMS Forum.

El Foro analizará los principales retos regulatorios y operativos en materia de protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, en un contexto marcado por el décimo aniversario del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), el despliegue de la IA Agéntica, la nueva normativa Ómnibus digital y EIDAS2, la cartera europea de identidad digital.

Durante la jornada se presentarán varios proyectos elaborados por ISMS Forum, entre los que destacan:

• El Indicador de Madurez en RGPD, desarrollado por el Observatorio de la Privacidad.

• El Informe de Sanciones 2025, con un análisis actualizado del panorama sancionador.

• El proyecto Privacy Breach Management, centrado en la gestión avanzada de

brechas de datos.

El programa contará con la participación de ponentes de primer nivel del ámbito institucional, jurídico y empresarial, entre ellos:

• Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la mesa “Paquete Ómnibus: protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial”, donde se abordará la convergencia regulatoria y sus implicaciones prácticas para organizaciones y administraciones.

• José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, en la mesa “Reflexiones de privacidad ante la IA agéntica”, centrada en el impacto jurídico y ético de los nuevos modelos de inteligencia artificial.

• F. Javier Sempere Samaniego, letrado y delegado de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, quien ofrecerá un análisis en profundidad sobre el régimen sancionador del RGPD y del Reglamento de Inteligencia Artificial, sus criterios de aplicación, impactos reales y retos actuales para el cumplimiento normativo.

• Jan Ellermann, Senior Specialist de la Data Protection Function de Europol, que participará en la sesión “Law Enforcement at the Crossroads of Data Protection, Cybersecurity, and Artificial Intelligence”, centrada en los desafíos de las fuerzas de seguridad en la gestión ética y segura de los datos en entornos altamente

digitalizados.

El Foro incluirá además una mesa específica sobre “Esquema 2026: retos y desafíos para el DPO” y otra mesa sobre el “Bueno uso y gobernanza de IA para DPOs” con profesionales de organizaciones como: Banco de España, Naturgy, Sanitas, Moeve y KPMG, entre otros.

