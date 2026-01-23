Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 17 de enero de 2.026

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución de 12 de enero de 2026, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, por la que se nombra, Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología en la Jefatura Central de Tráfico. (B.O.E. núm. 16 de 19 de enero de 2026).

- Orden SAN/38/2026, de 9 de enero, del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, por la que se nombra, Director Científico de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. (B.O.A. núm. 12 de 20 de enero de 2026).

- Decreto nº 016, de fecha 19 de enero de 2026, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, por la que se nombra, Secretaria Técnica de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica y Turismo en la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.M.E. núm. 6347 de 23 de enero de 2026).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

