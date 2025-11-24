Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 17 de noviembre de 2025

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución, de 13 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Industria, por la que se nombra Subdirector General de Estrategia y Ecosistemas Industriales. (B.O.E. núm. 278 de 19 de noviembre de 2025).

- Resolución, de 11 de noviembre de 2025 de la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por la que se nombra Jefe de Sección de Comunicaciones y Redes Informáticas en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. (B.O.E. núm. 278 de 19 de noviembre de 2025).

- Resolución, de 14 de noviembre de 2025 de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, por la que se nombra Jefe de Sección de Sistemas Informáticos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. (B.O.E. núm. 278 de 19 de noviembre de 2025).

- Resolución, de 5 de noviembre de 2025 de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. (B.O.C.M. núm. 276 de 19 de noviembre de 2025).

- Resolución 5456E/, de 31 de octubre de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se nombra Jefa de la Sección de Innovación y Proyectos Experimentales del Servicio Navarro de Empleo. (B.O.N. núm. 234 de 21 de noviembre de 2025).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

