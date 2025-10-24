Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 20 de octubre de 2.025

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Resolución de 8 de octubre de 2025 de la Presidencia del Patronato, por la que se nombra Directora Científica de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. (D.O.G.V. núm. 10218 de 20 de octubre de 2025).

- Resolución de 6 de octubre de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se nombra Operador de Comunicaciones en la Embajada de España en el Salvador (San Salvador). (B.O.E. núm. 253 de 21 de octubre de 2025).

- Resolución de 13 de octubre del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se nombra Jefa de Servicio de Sistemas Informáticos en la Subdirección de Gerencia. (B.O.E. núm. 253 de 21 de octubre de 2025).

- Real Decreto 960/2025, de 21 de octubre, por el que se nombra Subsecretario para la Transformación Digital y de la Función Pública. (B.O.E. núm. 254 de 22 de octubre de 2025).

- Resolución de 16 de octubre de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se nombra Jefe de Servicio de Sistemas Informáticos en la Secretaría General Técnica. (B.O.E. núm. 256 de 24 de octubre de 2025).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

