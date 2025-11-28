Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 24 de noviembre de 2.025

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 15 de noviembre de 2025 de la Subsecretaría del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por la que se nombra Director de la División de Transparencia y Protección de Datos en la Secretaría General Técnica. (B.O.E. núm. 282 de 24 de noviembre de 2025).
- Orden AUC/1334/2025, de 19 de noviembre de 2025 de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se nombra Subdirectora General de Comunicación Estratégica, Diplomacia Pública y Redes en la Dirección General de Comunicación Estratégica, Diplomacia Pública y Redes. (B.O.E. núm. 283 de 25 de noviembre de 2025).
