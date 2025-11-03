Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 27 de octubre de 2.025

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.
Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:
- Resolución, de 21 de octubre de 2025 la Dirección de la Agencia Estatal de Administración Digital, por la que se nombran Jefe del Departamento de Planificación de la Ciberseguridad y Jefe del Departamento de Tecnologías Disruptivas e Integridad de la Información. (B.O.E. núm. 258 de 27 de octubre de 2025).
- Resolución, de 28 de octubre de 2025 de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la que se nombra Técnico Especialista en Informática en Sistemas de Comunicaciones en la Dirección Operativa del Departamento de Seguridad Nacional. (B.O.E. núm. 262 de 31 de octubre de 2025).
- Decreto 163/2025, de 28 de octubre de la Junta de Andalucía, por el que se nombra Director de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). (B.O.J.A. núm. 210 de 31 de octubre de 2025).
La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).