Rogeli Montoliu, nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana

El decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu i Casals, ha sido elegido este sábado nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, en sustitución de Joan Martínez, decano de Granollers, que finaliza su mandato. La elección se realizó en votación por los decanos y decanas de los catorce Colegios de la Abogacía Catalana.

Montoliu inicia su presidencia con el objetivo de abrir una nueva etapa centrada en reforzar el papel institucional del Consell, fomentar la colaboración entre colegios y dar respuesta a los principales retos de la abogacía catalana. Destaca la necesidad de “dar un paso adelante” para que la institución siga siendo una voz fuerte y cohesionada en la defensa de las condiciones profesionales, el ejercicio digno de la profesión y los derechos y libertades.

El Pleno del Consell ha agradecido la labor de Joan Martínez durante su mandato.

Perfil profesional

Rogeli Montoliu (Vic, 52 años) es licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona y máster en Derecho Mercantil. Ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito del derecho civil, mercantil y de sucesiones. Desde 2019 es decano del Colegio de Abogados de Vic y ejerce con despacho propio en Vic y Barcelona.

