Salvador González reivindica la solidaridad profesional

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado este sábado la unidad y la solidaridad profesional en la Fiesta Anual del Colegio de Lucena.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Solidaridad Humana, González subrayó que la Abogacía “quiere y necesita ser solidaria consigo misma”, apelando a trabajar unidos en lo que une a los Colegios y Consejos de toda España.

En su intervención, el presidente insistió en la necesidad de mancomunar esfuerzos, multiplicar energías y reforzar la acción común, recordando el compromiso adquirido en las Jornadas de Juntas de Gobierno celebradas este año en Jerez. “Para entendernos y comprendernos, para completarnos y apoyarnos mutuamente, para ser más trabajando juntos”, afirmó.

Entre las principales reivindicaciones, González destacó la urgencia de avanzar unidos ante el legislador para lograr la pasarela al RETA, que garantice a los mutualistas una pensión digna en su jubilación. “No es una cuestión de caridad, sino de justicia”, subrayó. Asimismo, reclamó un trato prioritario y con recursos para la justicia gratuita, junto a una mejor ley reguladora, la corrección del desequilibrio territorial en las retribuciones y la remuneración de la actividad negociadora en el Turno de Oficio en todo el Estado.

En este punto, el presidente recordó la relevancia de proteger la justicia gratuita “Cuidar la justicia gratuita es cuidar la calidad de nuestra democracia”, afirmó.

La intervención también puso el foco en la apuesta formativa y tecnológica de la Abogacía, considerada hoy por hoy “innegociable”. González destacó el impulso del Programa Upro en competencias digitales, que ya está formando a más de 17.000 abogados y abogadas, con Andalucía como la comunidad con mayor participación.

Otro de los ejes del discurso fue la exigencia de que las reformas legales en el ámbito de la justicia se acometan con consenso y recursos suficientes, citando la anunciada reforma del proceso penal y la implantación de los Tribunales de Instancia, así como la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial, la accesibilidad real y la protección de las víctimas de violencia de género en todo el territorio.

“Para todo esto os necesitamos y nos necesitamos unidos”, concluyó Salvador González, defendiendo la unidad como la única manera de construir, crecer y fortalecer una Abogacía a la altura de los retos actuales.

En la celebración tuvo lugar la jura de tres nuevos colegiados y colegiadas, la entrega de diplomas a los letrados que han cumplido 25 y 50 años de ejercicio profesional, así como la intervención del Padrino de Honor, Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo. El acto también contó con la participación del decano de Lucena, Manuel Egea, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández.

