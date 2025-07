Salvador González urge a los poderes públicos a adoptar medidas de refuerzo

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha pedido que los poderes públicos adopten medidas de refuerzo para que los efectos de los tres días de huelga de jueces y fiscales no lastren aún más el funcionamiento de la Justicia y se puedan minimizar los daños causados para volver lo antes posible a la normalidad.

Así lo manifestó esta mañana en el acto de jura de nuevos letrados del Colegio de Abogados de Lugo: “Ya está bien de hacer política con la justicia. Ni la ciudadanía, ni el servicio público de justicia, ni el derecho de defensa, pueden ser nunca los damnificados de conflictos que no generaron y que, habiéndose podido evitar, no lo fueron porque las partes implicadas no quisieron evitarlo”, afirmó el presidente.

“Pasada ya la huelga, y con el fin de que sus efectos no lastren aún más el ya castigado funcionamiento de nuestra justicia, urge que nuestros poderes públicos adopten las medidas de refuerzo que sean necesarias para minimizar los daños y recuperar, lo antes posible, cierta normalidad”, añadió.

En el acto, Salvador González también destacó “el papel absolutamente vertebral” de la Abogacía “en defensa de la profesión, de nuestros profesionales, de nuestro Estado de derecho y de la calidad de nuestra justicia”, y trasladó el trabajo que realiza la Abogacía Española en la defensa de la profesión con la aprobación del “Reglamento de Amparo Colegial”.

Sobre el problema de las pensiones de los mutualistas, el presidente del Consejo General de la Abogacía reclamó “una respuesta urgente, de Estado y constitucional para que cuenten con una ‘pasarela’ justa que les permita una vida digna en su jubilación”, motivo por el que acudirá el próximo 17 de julio a Bruselas para comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y defender los derechos de los mutualistas españoles.

Y en el marco de las celebraciones por el Día de la Justicia Gratuita, que se conmemora cada 12 de julio, González también pidió nuevamente el impulso de una nueva Ley reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita “que tanta falta hace” y resulta “tan inaplazable como el incremento de baremos o el abono de todas las actuaciones realizadas, incluida, la actividad negociadora previa a juicio de la abogacía del Turno de Oficio”, afirmó.

En el acto también se hizo entrega de la medalla de oro colegial a José Soto por cumplir 40 años de ejercicio profesional.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos