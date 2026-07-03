El beneficio alcanzó los 283 millones de euros, un 14% más, mientras que el beneficio por socio de capital (PEP) se situó en 1,44 millones de euros, un 11% por encima del ejercicio anterior.
En España, la oficina registró un crecimiento del 17% en su facturación, por encima de la media global del despacho.
A nivel global, la evolución de la firma estuvo impulsada especialmente por su estrategia sectorial —centrada en ofrecer sus servicios a nivel internacional en cinco sectores clave. En particular, las áreas de gestión de activos y fondos de inversión (AMIF) y de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones (TMT) registraron incrementos de ingresos del 12 % y del 13 %, respectivamente. El trabajo desarrollado en estos sectores se ha consolidado aún más y representa actualmente el 93 % de los ingresos totales del despacho.
El despacho ha invertido en inteligencia artificial y en su partnership global, con la incorporación de 37 nuevos socios procedentes de otras firmas en 14 oficinas y la promoción interna de nueve profesionales a la categoría de socio en siete oficinas. El 56% de estas promociones correspondió a mujeres, superando el objetivo fijado por la firma para 2026.
"Estos excelentes resultados son el reflejo de la solidez de nuestra estrategia, la confianza depositada por nuestros clientes y el firme compromiso de nuestros equipos. Nos sentimos especialmente orgullosos de la contribución y del crecimiento de un 17% en la facturación de nuestra oficina en España. Afrontamos el futuro con ilusión y con la ambición de consolidarnos como un referente en la industria de los servicios legales en España", señala Eduardo Peñacoba, socio director de Simmons & Simmons España.
Por su parte, Emily Monastiriotis, global managing partner de Simmons & Simmons, afirma: "Durante el último año, nuestra creciente plataforma internacional y nuestro enfoque altamente especializado por sectores han seguido siendo una importante fortaleza y han contribuido significativamente a nuestro desempeño general. Estos resultados también reflejan un año de importantes inversiones en nuestro partnership, en nuevas oficinas y en nuestras capacidades de inteligencia artificial.
Nuestro nuevo Plan de Negocio a cinco años establece una ambición clara: convertirnos en un despacho líder impulsado por la inteligencia artificial y reforzar nuestra posición como asesores estratégicos de referencia en nuestros cinco sectores prioritarios.
El crecimiento continuado que hemos logrado y nuestras ambiciones futuras no serían posibles sin nuestro equipo y sin la cultura de colaboración que caracteriza al despacho. La forma en que nuestros profesionales trabajan de manera integrada entre oficinas, áreas de práctica y sectores seguirá siendo fundamental para el valor que aportamos a nuestros clientes".