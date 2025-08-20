Un hackeo a una base de datos de Google pone en riesgo a los usuarios de Gmail

Google ha confirmado que un grupo de ciberdelincuentes ha accedido a información de una base de datos que tenía alojada en una instancia de Salesforce que fue hackeada en junio, lo que pone en riesgo a 2.500 millones de correos.

A principios de agosto, el grupo de inteligencia de amenazas de Google informó de la actividad de UNC6040, un grupo de amenazas asociados a ShinyHunters especializado en las campañas de 'phishing' de voz ('vishing').

Haciéndose pasar por personal de soporte técnico, engañaban a trabajadores de multinacionales para que les facilitaran las credenciales de acceso a las instancias de Salesforce de la organización. Tiempo después, contactaban de nuevo para extorsionarles.

Esta campaña también afectó a Google, como ya confirmó a principios de agosto. En su caso, los cibercriminales accedieron en junio a una base de datos con información de pequeñas y medianas empresas alojada en Salesforce.

Entonces, dijo que no había afectado a datos sensibles como contraseñas, sino que solo consiguieron robar información de contacto empresarial básica, que también podía encontrarse de forma pública.

Sin embargo, toda esa información robada ha puesto a otros usuarios de Gmail -más de 2.500 millones de correos, según indican en Android Headlines-, que se utiliza en intentos de estafas que buscan conseguir sus contraseñas haciéndose pasar por empleados de Google avisando de una supuesta brecha de seguridad en sus cuentas o de la necesidad de iniciar sesión en ellas.

