Vacunación obligatoria: ni legal ni necesaria en España

La obligatoriedad de la vacunación no está contemplada hoy legalmente en España y tampoco sería necesaria, dado el alto porcentaje de inmunización alcanzado. Esa fue la conclusión que se desprendió de la jornada de debate organizada por el Consejo General de la Abogacía y Unión Profesional.

Varios países de nuestro entorno ya están exigiendo a sus trabajadores que estén vacunados (Italia, a todos, Francia y Grecia solo al personal sanitario). Pero esa imposición, con el marco legal actual, sería imposible, coincidieron todos los participantes, hoy en nuestro país, donde además la situación es diferente porque ya hay más del 78% de la población con la pauta de vacunación completa.

En la primera mesa redonda, Jorge Rodríguez-Zapata, ex magistrado del Tribunal Supremo; Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED; Juan José Rodríguez Sendín, ex presidente de la Organización Médica Colegial y presidente de su Comisión de Deontología y Timanfaya Hernández, vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid debatieron sobre la obligatoriedad sanitaria, legal y ética de la vacunación.

Rodríguez-Zapata explicó que actualmente el marco legal en España no establece la obligatoriedad de la vacunación. “Hoy no se puede imponer la obligatoriedad, podría establecerse pero sería necesaria una ley orgánica, que podría tener problemas de constitucionalidad”.

La filósofa Amelia Valcarcel aportó la visión desde la ética: “La cuestión desde la ética es muy clara. Si alguien pone en peligro a otro no tiene derecho a su libertad”. En esto coincidió también Rodríguez Sendín: “El matiz es poner en riesgo la vida de terceros”. Y tras destacar la “importancia extraordinaria de la vacunación, como la única manera de frenar la progresión del virus”, señaló que “en España sería contraproducente que fuera obligatoria porque el nivel de vacunación al que hemos llegado no lo hace necesario”. Y en este sentido explicó que ni siquiera en el caso del personal sanitario está contemplado sancionar a quien no se vacune: “Sería muy recomendable que se vacunara pero no lo podemos sancionar deontológicamente”.

La psicóloga Timanfaya Hernández también se mostró contraria a imponer la vacunación y sancionar a los que la incumplan, como están haciendo en otros países europeos como Italia. “Si sancionamos el negacionismo vamos a infantilizar a la población y eso hace aumentar las suspicacias”.

El acto, que fue moderado por la periodista Gloria Lomana e interrumpido continuamente por negacionistas presentes en la sala, fue abierto por el abogado Antonio Garrigues que comentó que “tiene que haber gente que crea en la obligatoriedad de vacunarse y gente que lo cuestione”. Y afirmó que “es una pena que la vacunación no se pueda hacer con valores morales, si nos inyectaran un poco de virtud, solidaridad… “.

En la segunda mesa redonda se abordaron los derechos cruzados entre el trabajo y la salud pública. Nines Villanueva, del gabinete jurídico de CC.OO, explicó que, como en nuestro país” la vacunación no es obligatoria, en el ámbito laboral ningún empresario puede obligar a ningún trabajador a vacunarse”. Pero sí destacó que los porcentajes de vacunados en nuestro país son muy elevados, superiores a los de otros países europeos (903% tiene la primera pauta, y el porcentaje de sanitarios que se ha negado a vacunarse es de tan solo un 0,7%). Por su parte, Celia Ferrero. vicepresidenta de ATA, aseguró que, con los altos porcentajes de vacunación alcanzados en nuestro país, “ahora mismo no está justificada la obligatoriedad, habrá que ver cómo evoluciona la pandemia”. Algo en lo que también coincidió Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial: “No se puede imponer”.

