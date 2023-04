VC Biolaw incorpora a Jean B. Devaureix como of counsel

VC Biolaw, boutique especializada en servicios jurídicos y asesoramiento corporativo del sector Life Sciences, ha incorporado como of counsel a Jean B. Devaureix. Este nombramiento persigue el objetivo de desarrollar e impulsar la práctica de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Procesal de la firma.

Antes de incorporarse a VC Biolaw, Devaureix ha liderado el área de litigios de patentes en PONS IP y, previamente, trabajó como asociado en Gómez-Acebo & Pombo. Jean B. es Juris Doctor y Máster en Intelectual Property and Information Society Law por la Universidad de Alicante.

Entre sus funciones como of counsel en VC Biolaw se encuentra el asesoramiento en propiedad industrial, intelectual, competencia desleal, know – how y transferencia de tecnología.

Para VC Biolaw resulta esencial impulsar esta práctica tan necesaria en el desarrollo de su actividad, que ya cuenta entre su cartera de servicios con las prácticas de Corporate/M&A, Derecho Mercantil/Societario, Gobernanza/Compliance, Contratación, Derecho Público y Regulatory. La firma está liderada por Maite Vázquez Calo, quien destaca por su asesoramiento legal y económico práctico.

Maite Vázquez, socia fundadora de VC Biolaw ha explicado que “la incorporación de Jean al equipo refuerza nuestra capacidad de aportar más valor a los clientes y nos permite seguir creciendo en áreas de especialización”.

Jean B. Devaureix ha afirmado que “es un honor iniciar esta nueva etapa profesional para impulsar una práctica tan necesaria en una industria puntera como es Life Sciences, que está despertando la atención de grandes inversores”.

