Los Embajadores de la Igualdad son una de las principales iniciativas de WLW dentro de su compromiso con la visibilidad del talento femenino y la promoción de un liderazgo más diverso e inclusivo

El director de Comunicación y Marca de Lefebvre, Agustín Born, entre los Embajadores de la Igualdad nombrados por Women in a Legal World (WLW).

Women in a Legal World (WLW) celebró el pasado martes 22 de septiembre en Madrid la IV Edición del nombramiento de Embajadores de la Igualdad, una distinción para hombres que, desde sus organizaciones, han contribuido de manera efectiva a que más mujeres lleguen a puestos de responsabilidad, liderazgo y toma de decisiones.

En esta edición fueron reconocidos 20 profesionales de prestigio del ámbito institucional, judicial, jurídico, empresarial, académico y social. Entre ellos figuran el secretario de Estado de Justicia, el abogado general del Estado, el presidente de la Audiencia Nacional, dos magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y representantes destacados de la Administración, la abogacía, la universidad, la empresa y la sociedad civil.

Con esta iniciativa, WLW quiere poner en valor a los hombres que actúan como aliados activos de la igualdad dentro de sus organizaciones. Su implicación es esencial para impulsar cambios reales, promover entornos profesionales más inclusivos y avanzar hacia una representación equilibrada del talento.

«La igualdad no puede ser una tarea exclusiva de las mujeres. Requiere el compromiso conjunto de mujeres y hombres y la creación de alianzas capaces de transformar nuestras instituciones y organizaciones. Con estos nombramientos queremos reconocer comportamientos concretos que contribuyen a abrir oportunidades y a construir referentes», señala Ana Belén Martínez Enguídanos, secretaria general de Women in a Legal World.

Una alianza necesaria para avanzar en igualdad

Los Embajadores de la Igualdad son una de las principales iniciativas de WLW dentro de su compromiso con la visibilidad del talento femenino y la promoción de un liderazgo más diverso e inclusivo. Con esta distinción, la asociación reconoce trayectorias y actuaciones que han generado oportunidades profesionales para las mujeres, han impulsado su acceso a puestos de responsabilidad y han fomentado la igualdad dentro de instituciones, empresas y organizaciones.

Las anteriores ediciones han consolidado una red de aliados comprometidos con la transformación de la cultura profesional y con la incorporación de la igualdad como principio transversal en la toma de decisiones.

Embajadores de la Igualdad WLW 2026

Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia.

David Vilas Álvarez, Abogado General del Estado.

Juan Manuel Fernández Martínez, Presidente de la Audiencia Nacional.

Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos.

Eugenio Ribón Seisdedos, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Alejandro Hallfter, secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid.

Ángel García Rodríguez, Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz.

César Giner Parreño, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid.

Julio Lujambio, socio Ejecutivo de Pérez-Llorca.

Ricardo de Lorenzo, presidente de De Lorenzo Abogados.

Jorge Arenales, socio de BLP Legal.

Juan Díaz-Andreu, Managing Partner de EO Executives Spain.

Xavier Pujol, secretario general y del Consejo de Cellnex Telecom.

Pablo García Montañés, secretario general del Grupo Andbank y presidente de Actyus Private Equity.

Eduardo Pérez, director de Makro España.

Albert Ferré, vicepresidente fundador y CEO de Global LegalTech Hub (GLTH).

Andrés Ruiz Pérez, fundador de Todojuristas.

Agustín Born, director de Comunicación y Marca de Lefebvre.

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