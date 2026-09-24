ANDEMA e iLERNA lanzan la primera formación en España para fomentar las buenas prácticas entre creadores de contenido

El objetivo principal es establecer las reglas del juego entre creadores y marcas para crear un entorno justo y seguro para ellos y para el consumidor.

Este curso está diseñado para creadores de contenido e influencers que colaboren o quieran colaborar con marcas y necesiten conocer el marco legal y ético de su actividad.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el centro líder en formación a distancia iLERNA ponen en marcha una titulación dirigida a creadores de contenido y a sus equipos, así como a técnicos del marketing, con el objetivo de fomentar prácticas responsables entre estos profesionales y las empresas.

La formación tiene una duración de 10 horas, aunque ofrece la posibilidad de acceder al contenido durante un año. Se estructura en 3 bloques que profundizan en la marca personal y reputación online, la colaboración con las marcas y el valor de la propiedad industrial, así como la publicidad y la protección del consumidor y su marco legal.

A través de la experiencia de la asociación, el curso reúne contenido formativo generado e impartido por profesionales en activo de todos los campos implicados, como la propiedad industrial, la publicidad, la protección de datos, la comunicación o el marketing de influencia. Un contenido que se ofrece a través de una visión práctica y flexible gracias a la colaboración de iLERNA, líder en FP a distancia y con más de 50 años de experiencia en el sector educativo. De esta manera, las personas que finalicen el curso recibirán un certificado firmado por ambas entidades.

Establecer unas reglas para profesionalizar el sector

España cuenta con más de 150.000 creadores de contenidos entre Instagram y TikTok, según Kolsquare. Sin embargo, se teme que la falta de credibilidad que deposita el usuario en las grandes cuentas haga explotar la burbuja. De hecho, este mismo año se ha vivido una primera crisis con la llamada “Caída de los influencers”. Frente a esta situación, ANDEMA junto a iLERNA, han puesto en marcha esta iniciativa con la idea de formar a aquellos creadores de contenido comprometidos con el buen hacer y la protección de los usuarios y marcas.

“Los creadores de contenido se han convertido en actores muy relevantes en la relación entre las marcas y los consumidores. Y, al mismo tiempo, el auge del comercio online ha traído nuevos y crecientes riegos para las firmas y los usuarios. Desde ANDEMA creemos que conocer las reglas, proteger la propiedad industrial y fomentar prácticas responsables es fundamental para crear un entorno seguro para todos”, señala Gerard Guiu, director general de ANDEMA.

Por su parte, el CEO y fundador de iLERNA, Jordi Giné, ha destacado el valor de ofrecer formación a las nuevas profesiones: “Nos encontramos en un escenario de cambios constantes y, aparecen nuevos perfiles, posiciones y trabajos; es por eso por lo que los centros educativos tenemos que estar a pie de calle, captar el ambiente y adaptar nuestra oferta formativa a las necesidades que surjan en el sector productivo”.

El curso abre esta semana su periodo de matriculación y se puede acceder a él a través del siguiente enlace

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