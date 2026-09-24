ZADAL incorpora a José Magán Ayuso como socio del área de Bancario y Financiero

Cada socio tiene una sólida trayectoria profesional y acumula una amplia experiencia de más de 15 años destacando por su capacidad técnica, lo que les ha llevado a formar parte de prestigiosos directorios como Chambers and Partners, Legal 500, ITR World Tax e IFLR 1000.

ZADAL es un despacho multidisciplinar de derecho de los negocios enfocado en brindar soluciones legales personalizadas y de alta calidad a sus clientes en el ámbito del Derecho Fiscal, el Private Wealth Management, el Derecho Bancario y Financiero, Mercantil, M&A, Inmobiliario y Litigación y Reestructuraciones.

El despacho de abogados ZADAL ha incorporado a José Magán Ayuso como socio del área de Bancario y Financiero. Con su llegada, el área pasa a contar con tres socios y amplía su experiencia en el asesoramiento en operaciones de financiación, tanto nacionales como internacionales.

José Magán cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internaciones en todo tipo de operaciones de financiación, incluyendo financiaciones de proyectos (project finance), de adquisición, inmobiliarias y corporativas. En particular, cuenta con una amplia especialización en operaciones de financiación dentro de los sectores de energía, infraestructuras e inmobiliario.

Su experiencia comprende asimismo operaciones con un marcado componente internacional, participando en el diseño, negociación e implementación de estructuras complejas y paquetes de garantías multijurisdiccionales.

Experiencia profesional

Antes de incorporarse a ZADAL, José fue director en el departamento de Derecho Mercantil-Financiero de Deloitte Legal y, con anterioridad, formó parte de los equipos de Derecho Financiero de Cuatrecasas y Freshfields.

Constantino Vidal, socio director de ZADAL, ha señalado: “La incorporación de José aporta al área de Bancario y Financiero una amplia experiencia en operaciones de financiación de distinta naturaleza y un profundo conocimiento del mercado. Su trayectoria asesorando tanto a entidades financiadoras como a compañías, así como su experiencia en operaciones de financiación de proyectos (project finance), complementan las capacidades del equipo y nos permiten seguir ofreciendo un asesoramiento multidisciplinar altamente especializado”.

La firma, que cuenta actualmente con nueve socios, consolida con esta incorporación su práctica de Bancario y Financiero, que pasa a estar integrada por tres socios, dentro de su propuesta de asesoramiento transaccional en Derecho de los Negocios.

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