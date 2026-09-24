ZADAL incorpora a José Magán Ayuso como socio del área de Bancario y Financiero

El despacho de abogados ZADAL ha incorporado a José Magán Ayuso como socio del área de Bancario y Financiero. Con su llegada, el área pasa a contar con tres socios y amplía su experiencia en el asesoramiento en operaciones de financiación, tanto nacionales como internacionales.
José Magán cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e internaciones en todo tipo de operaciones de financiación, incluyendo financiaciones de proyectos (project finance), de adquisición, inmobiliarias y corporativas. En particular, cuenta con una amplia especialización en operaciones de financiación dentro de los sectores de energía, infraestructuras e inmobiliario.
Su experiencia comprende asimismo operaciones con un marcado componente internacional, participando en el diseño, negociación e implementación de estructuras complejas y paquetes de garantías multijurisdiccionales.
Experiencia profesional
Antes de incorporarse a ZADAL, José fue director en el departamento de Derecho Mercantil-Financiero de Deloitte Legal y, con anterioridad, formó parte de los equipos de Derecho Financiero de Cuatrecasas y Freshfields.
Constantino Vidal, socio director de ZADAL, ha señalado: “La incorporación de José aporta al área de Bancario y Financiero una amplia experiencia en operaciones de financiación de distinta naturaleza y un profundo conocimiento del mercado. Su trayectoria asesorando tanto a entidades financiadoras como a compañías, así como su experiencia en operaciones de financiación de proyectos (project finance), complementan las capacidades del equipo y nos permiten seguir ofreciendo un asesoramiento multidisciplinar altamente especializado”.
La firma, que cuenta actualmente con nueve socios, consolida con esta incorporación su práctica de Bancario y Financiero, que pasa a estar integrada por tres socios, dentro de su propuesta de asesoramiento transaccional en Derecho de los Negocios.