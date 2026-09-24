Auren ha incorporado a Francisco José Fernández Romero como nuevo socio de Auren Legal para iniciar la actividad del área jurídica en la oficina de Sevilla.

Además, asumirá la dirección nacional del área de Colaboración Público-Privada, una de las líneas estratégicas con las que la firma busca reforzar su posicionamiento en el mercado.

Doctor en Derecho y abogado con más de 25 años de experiencia. Antes de su incorporación a Auren ha sido socio-director de Cremades & Calvo-Sotelo en Andalucía. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos de gran relevancia en el ámbito jurídico, como director Jurídico corporativo y de riesgos de AYESA, director legal de KPMG en Andalucía, o Jefe de Contratación en empresas públicas de infraestructuras de la Junta de Andalucía.

En el ámbito académico, es profesor en la Universidad Loyola y en años anteriores director de los Másteres de Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresa. Ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgada por el Ministerio de Trabajo.

Especializado en sector público, contratación pública y gobernanza, Francisco José asesora tanto a administraciones públicas como a empresas privadas en sectores como infraestructuras, energía, agua, transportes y tecnología. A lo largo de su trayectoria ha participado en procesos de licitación complejos, reestructuración de administraciones, concesiones, auditorías operativas, compraventa de activos públicos y operaciones corporativas vinculadas a la innovación tecnológica.

En los últimos años ha centrado su actividad en el asesoramiento en colaboración público-privada, atracción de inversiones, transformación digital, inteligencia artificial, gobernanza del dato y compliance.

Con la incorporación de Francisco José y su equipo, Auren pone en marcha un área nacional de colaboración Público-privada que ofrecerá un asesoramiento integral en contratación pública, tecnología, innovación, gobernanza y proyectos empresariales de inversión, tanto para Administraciones como para empresas privadas en sectores como infraestructuras, energía, agua, educación, salud, puertos, transportes o servicios sociales.

Esta integración forma parte de la estrategia de expansión nacional de la firma, impulsada junto a su socio inversor Waterland Private Equity. La apertura del área Legal en Sevilla refuerza la presencia de la firma en Andalucía y consolida la práctica legal en un mercado clave para el desarrollo empresarial de España. El objetivo de la firma en Andalucía es duplicar la facturación en los próximos tres años, combinando crecimiento orgánico, incorporación de talento, integración de nuevas capacidades —especialmente en los ámbitos tecnológico y de innovación— y la incorporación de nuevos despachos que complementen su propuesta de valor.

Con esta operación, Auren amplía sus capacidades en el asesoramiento jurídico integral, además de incorporar una sólida cartera de clientes que ahora podrán acceder a una propuesta de servicios multidisciplinares.

Esta incorporación refuerza la estrategia de crecimiento de Auren y su modelo de asesoramiento multidisciplinar, que integra el conocimiento jurídico con capacidades en tecnología, ingeniería, inteligencia artificial, análisis de datos y consultoría estratégica, superando la organización de los despachos tradicionales.

Con esta operación, sumada a las integraciones ya realizadas y a las previstas en los próximos meses, Auren estima cerrar el ejercicio con una facturación cercana a los 150 millones de euros.

Mario Alonso, presidente de Auren ha señalado: “estamos encantados de dar la bienvenida a Francisco José. Su trayectoria y conocimiento complementan nuestras capacidades y nos permiten seguir creciendo en servicios. Con su incorporación damos un paso más en nuestro modelo de soluciones integrales, reforzando la cercanía y poniendo en valor la importancia de prestar servicio en todo el territorio nacional desde cada una de nuestras oficinas”.

Por su parte, Francisco J. Fernández Romero, ha subrayado que "El futuro del asesoramiento jurídico pasa por integrar disciplinas y construir equipos capaces de aportar soluciones de negocio, combinando el conocimiento legal con la innovación, la ingeniería y las tecnologías disruptivas. La incorporación a Auren me permite desarrollar plenamente esta visión en una firma que, con el respaldo de Waterland, dispone de la capacidad de inversión necesaria para incorporar talento, sumar nuevas capacidades y construir un modelo de asesoramiento preparado para los desafíos de la nueva economía”.

Auren en Andalucía

En Andalucía, Auren cuenta con oficina en Sevilla y en Málaga, sumando entre ambas un equipo de cerca de 80 profesionales que prestan servicios en las divisiones de Consultoría, Legal y Auditoría. Tras esta integración, las distintas áreas de negocio en Sevilla están compuestas por seis socios. En la división de Legal: Francisco José Fernández Romero, en la división de Auditoría: Silvia Sánchez, Félix Muñoz y Cristóbal Montes y en la división de Consultoría, Arancha Roca y Armando Rendón.

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