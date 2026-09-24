Legal Evergreen Legal reúne a 200 personas en su X aniversario

El despacho cumple diez años superando los 5,2 millones de euros de facturación y los 30 profesionales

Evergreen Legal ha celebrado el décimo aniversario del despacho en un encuentro en Madrid que reunió a cerca de 200 personas; entre ellos clientes y profesionales del sector jurídico junto al equipo de la firma.

En estos diez años, el despacho ha pasado de ser un proyecto de tres socios con un fuerte perfil transaccional a una firma full-service de más de 30 profesionales y 9 nueve socios, reconocida por los principales directorios jurídicos y orientada al asesoramiento estratégico de empresas nacionales e internacionales con un enfoque multidisciplinar. En 2025 cerró con una facturación de 5,2 millones de euros, un crecimiento del 29% respecto al ejercicio anterior.

El despacho estructura su actividad en banking & finance, corporate/M&A, real estate, tributario, laboral, litigación y arbitraje. A lo largo de la última década ha asesorado a fondos internacionales, entidades financieras y multinacionales. Solo en 2025, participaron como asesores en más de 60 operaciones y asuntos diferenciales para una cartera de clientes activos de más de 50 compañías.

Orígenes y objetivos de futuro

Evergreen nació en Madrid en 2016 de la mano de Alberto Campo, Ignacio Freire y Cristina González, tres socios procedentes de grandes despachos nacionales e internacionales que decidieron construir una firma partner-led, independiente y con plena autonomía. Una década después, el equipo de socios se ha ampliado con Luis Vegas, Diego Pérez de Nanclares, Fernando Lanzón, Jacobo de la Guardia, Yurena Medina y Marta González Araña.

Durante la celebración, el equipo de Evergreen quiso agradecer a los clientes su valentía al confiar en el despacho desde los orígenes. "No es fácil olvidarse de los grandes nombres y estructuras y apostar por una firma pequeña que comienza. Por eso, lo que más nos satisface es haber sido capaces de construir relaciones duraderas con clientes que siguen con nosotros desde el inicio. Eso es lo que da sentido al nombre Evergreen", señalaron los socios fundadores del despacho.

Como objetivos futuros, el despacho quiere seguir reforzando las capacidades multidisciplinares del equipo y consolidar el crecimiento que ha marcado esta década, incorporando a los profesionales que mejor encajen en la cultura de la firma. Evergreen avanza también en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de revisión documental y análisis, como palanca de eficiencia, y en el relevo generacional que siga garantizando el éxito del proyecto.

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