La feria se celebrará el 18 y 19 de noviembre, en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID

Más de 70 ponencias y mesas redondas abordarán algunos de los grandes retos que ya están transformando RRHH: Inteligencia Artificial, atracción y fidelización de talento, productividad, liderazgo, bienestar, flexibilidad y transparencia salarial.

La Inteligencia Artificial está cambiando la forma de seleccionar y desarrollar talento. La transparencia salarial obligará a revisar políticas y procesos. Las expectativas de los profesionales continúan evolucionando y RRHH afronta el reto de demostrar cada vez más su impacto en el negocio.

Estos serán algunos de los grandes debates de HR EXPO 2026, la feria dirigida a profesionales de Recursos Humanos que celebrará su tercera edición los próximos 18 y 19 de noviembre en IFEMA MADRID.

La feria contará este año, por primera vez, con un pabellón propio, reflejo del crecimiento de una cita que en su pasada edición reunió, junto a ACCOUNTEX España, a más de 12.500 profesionales.

“Que HR EXPO cuente por primera vez con un pabellón propio en IFEMA MADRID refleja el interés creciente por los retos relacionados con las personas y el talento. Queremos que los profesionales puedan entender qué está cambiando realmente en RRHH, conocer experiencias de otras organizaciones y llevarse ideas y soluciones que puedan aplicar en sus empresas”, señala Cristina Claveria, directora ferial de HR EXPO 2026.

Más de 70 sesiones para entender qué está cambiando en RRHH

El programa reunirá a directivos y especialistas para abordar no solo las tendencias del sector, sino también qué están haciendo ya las organizaciones para responder a ellas.

La Inteligencia Artificial será uno de los grandes ejes de esta edición de HR EXPO 2026. Las sesiones analizarán cómo está transformando la selección, el desarrollo profesional, la productividad y la gestión del talento, con casos reales de empresas que ya están incorporando estas tecnologías a sus procesos.

También tendrán un peso destacado cuestiones como la atracción y fidelización del talento, el futuro del liderazgo, la evolución de la cultura organizativa, el bienestar y la salud mental, las nuevas expectativas sobre flexibilidad y conciliación o el papel estratégico de RRHH dentro del negocio.

Los cambios normativos previstos para los próximos meses tendrán igualmente protagonismo, especialmente ante cuestiones como la transparencia salarial y la evolución del registro de jornada.

Entre las sesiones destacadas del programa de HR EXPO 2026 se encuentran:

Productividad, competitividad y el nuevo papel estratégico del Director de Personas , en una mesa redonda organizada por AEDRH que analizará cómo transformar talento, organización, liderazgo y tecnología en resultados de negocio.

, en una mesa redonda organizada por AEDRH que analizará cómo transformar talento, organización, liderazgo y tecnología en resultados de negocio. “Confesiones del futuro: 5 cosas que todavía no sabes sobre el futuro de RRHH” , con Tiago Santos .

, con . Una sesión sobre cómo impulsar la adopción de Inteligencia Artificial en grandes organizaciones , con la participación de Mahou San Miguel, Merz Aesthetics y Prosegur, organizada por Área 101.

, con la participación de Mahou San Miguel, Merz Aesthetics y Prosegur, organizada por Área 101. Una sesión de Pat Iglesias sobre cómo construir simultáneamente un departamento de People y un proyecto cultural .

. “Cómo atraer talento de verdad: Employer Branding, Inbound Recruiting e IA que sí funcionan”, con Toni Gimeno, centrada en cómo conectar marca empleadora, atracción de talento e Inteligencia Artificial con resultados reales de selección.

Más de 90 empresas y soluciones para los principales retos de RRHH

Junto al programa de contenidos, los asistentes podrán descubrir las soluciones de más de 90 empresas especializadas en Recursos Humanos.

La zona expositiva reunirá tecnología y servicios relacionados con software de RRHH, selección y Talent Acquisition, formación y desarrollo, bienestar y salud laboral, nóminas, control horario, comunicación interna, compensación y beneficios, movilidad internacional, evaluación y desarrollo del talento e Inteligencia Artificial.

El objetivo es que los profesionales puedan, en una misma visita, descubrir nuevas soluciones, comparar proveedores, asistir a demostraciones y conocer experiencias de otros responsables de RRHH.

HR EXPO 2026 está dirigido tanto a directores de Recursos Humanos y Chief People Officers como a profesionales de Talent Acquisition, Employer Branding, formación y desarrollo, relaciones laborales, compensación, bienestar, cultura y gestión del talento.

Además, la feria reforzará los espacios destinados al networking y al intercambio de experiencias entre profesionales, empresas y proveedores especializados.

Un año más, HR EXPO 2026se celebrará de forma simultánea con ACCOUNTEX España, que alcanza su quinta edición, así como con la primera edición de LEGAL TECH Expo.

Las tres ferias ofrecerán una visión integral de los retos y avances que están redefiniendo la gestión empresarial, la práctica jurídica y la gestión del talento, y reunirán en Madrid a los profesionales vinculados a estas principales áreas de la gestión para conocer tecnologías y soluciones aplicadas a sus respectivos ámbitos de actividad.

HR EXPO 2026 contará con la colaboración de ADIRELAB – Asociación de Directores de Relaciones Laborales, AEDIPE – Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDRH – Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, AEPSAL – Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, AESSS – Asociación Española de Salud y Seguridad Social, ANCYPEL – Asociación Nacional de Centros y Asociaciones de eLearning, ASNALA – Asociación Nacional de Laboralistas, Colegio Oficial Graduados Sociales de Madrid, Consejo General Graduados Sociales de España, GEHOCAN – Asociación de recursos humanos de Canarias, OBBIO – Observatorio de Bienestar Organizacional y WTC, y cuenta con la participación de empresas expositoras como Cegid, Clasing, Endalia, Factorial, Lucca, Personio, Pluxee, Sage, Sesame y Wolters Kluwer.

Para todos los profesionales interesados en visitar la feria, el plazo de inscripción ya está abierto y pueden registrarse a través del siguiente enlace. Además, ya se puede consultar el programa completo de HR EXPO 2026.

HR EXPO 2026

Días: 18 y 19 de noviembre de 2026

Lugar: Recinto Ferial de IFEMA MADRID (Av. del Partenón, 6, Madrid), Pabellón 2

Consulta nuestra página web: HR EXPO 2026

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