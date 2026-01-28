Expertos en IA y protección de datos defienden estrategias para aunar el desarrollo tecnológico y la garantía de los derechos fundamentales

Esta conclusión se ha puesto de manifiesto en el marco de la Jornada “Diálogos del Día de la Privacidad” que se ha celebrado en la sede del ICAB

La AEPD, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) y el ICAB - a través de su Sección de Derecho Digital e Inteligencia Artificial-, han reunido más de veinte expertos en el ámbito de la IA y la protección de datos en la sede del ICAB con motivo de la celebración de los “Diálogos del Día de la Privacidad”, con el objetivo de fomentar el debate jurídico, institucional y técnico sobre la ciberseguridad, las brechas de datos, la regulación de la inteligencia artificial y el papel de los profesionales de la privacidad.

La jornada, celebrada en Salón de Actos del ICAB con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos, ha contado con cerca de 300 asistentes.

La celebración de los “Diálogos del Día de la Privacidad” ha sido inaugurada por Lorenzo Cotino, presidente de la AEPD; Meritxell Borràs, directora de la APDCAT; Cristina Vallejo, decana del ICAB; y en la mesa presidencial del acto, también ha contado con Alexander Salvador, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, y Júlia Bacaria, presidenta de la Sección de Derecho Digital e IA del ICAB.

El presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino ha enmarcado la celebración de este día en un momento histórico, con la inteligencia artificial como núcleo central de un cambio de era. En este sentido, ha afirmado que la apuesta de la Agencia por el uso de la IA es clara, pero siempre desde el cumplimiento normativo: “La privacidad actúa como un derecho instrumental para la protección del conjunto de los derechos fundamentales en el ámbito digital, y esto es igualmente aplicable en el contexto de la IA”. Ha añadido que la Agencia ha hecho pública su política interna de uso de IA con un mensaje claro: la IA debe utilizarse, pero de acuerdo con el Plan estratégico, desde el compromiso con la innovación responsable. En el plano institucional, el presidente de la AEPD ha destacado la importancia de la cooperación con las autoridades autonómicas de protección de datos, la AESIA y la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial.

Por su parte la directora de la APDCAT, Meritxell Borràs, ha incidido en que la protección de datos no es un hito alcanzado internacionalmente, y que hay quienes piensan que las autoridades, los profesionales y la protección de datos en general son un problema para la innovación. También ha lamentado que hay quien piensa que los derechos fundamentales son un límite innecesario o molesto para su proyecto político. Sin embargo, se ha mostrado optimista sobre la consolidación del derecho a la protección de datos, puesto que el ecosistema tecnológico actual le otorga una importancia primordial, y la normativa, un papel más relevante.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha puesto en valor la reunión en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona por primera vez del presidente de la AEPD y la directora de la APDCAT y en la oportunidad que ello representa para avanzar en la normativa sobre protección de datos teniendo en cuenta la rapidez de los cambios tecnológicos y la irrupción de la IA para los profesionales del derecho y la necesidad de proteger derechos fundamentales como la privacidad y el honor de la ciudadanía. Y parafraseando el artículo del abogado y miembro de la Junta del ICAB Alexander Salvador publicado con motivo del ‘Día de la Privacidad’: “sin privacidad no hay libertad individual. Sin privacidad no hay confianza. Y sin confianza, no puede haber una economía digital sólida ni una sociedad verdaderamente democrática”.

Análisis transversal con la celebración de cuatro mesas de análisis

El programa ha incluido la realización de cuatro mesas redondas. La primera, dedicada a ciberseguridad, brechas y protección de datos ha contado con la participación de Francisco Pérez Bes, adjunto de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos; Genís Margarit, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y Laura Caballero, directora de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, moderados por David de Falguera, vicepresidente de la Sección de Derecho Digital e IA del ICAB. Pérez Bes ha destacado la convergencia de la ciberseguridad y la protección de datos en la resiliencia de las organizaciones, con los Delegados de Protección de Datos como elemento fundamental a la hora de prevenir y gestionar unas brechas de datos que se han convertido en auténticos riesgos empresariales y de negocio, con un impacto importante en los derechos de las personas.

La segunda mesa ha abordado los retos de la protección de datos y la inteligencia artificial con los ponentes Xavier Urios, jefe de la Asesoría Jurídica de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT); Aleida Alcaide, directora General de Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Albert Tort, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Catalunya. Ha moderado en esta ocasión Paula Martín, vocal de la Sección de Derecho Digital e IA del ICAB.

El análisis de las nuevas normativas y las oportunidades profesionales en el ámbito de la privacidad ha sido posible gracias a las exposiciones realizadas por Meritxell Borràs, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Eduard Chaveli, presidente de la Sección de Derecho TI del ICAV y vicepresidente de la Comunidad IA de la Asociación Española de la Calidad (AEC) y Manel Carpio, experto en IA. Esta tercera mesa ha sido moderada por David Molina, vocal de la Sección de Derecho Digital e IA del ICAB.

La cuarta y última mesa de los “Diálogos del Día de la Privacidad” ha servido para iniciar un debate y reflexión sobre la necesidad de avanzar hacia un estatuto de los profesionales de la privacidad. Se ha contado para ello con Rosa Parrilla, delegada de Protección de Datos del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya y miembro de la comunidad "DPD en xarxa"; Miguel Recio, presidente de Asociación Profesional Española de Privacidad (APEPIA) y Carlos A. Saiz, vicepresidente de ISMS Forum; y Eduardo López Román, delegado de protección de Datos del ICAB; todos ellos moderados por Roger Vilanova, director de Privacidad, Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías en un despacho de abogados.

Han clausurado esta edición de los ‘Diálogos del Día de Privacidad’ Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); Meritxell Borràs, directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT); Alexander Salvador, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y Júlia Bacaria, presidenta de la Sección de Derecho Digital e IA del (ICAB).

Cabe señalar que el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB Alexander Salvador ha hecho énfasis en que los datos personales se han convertido en un activo estratégico que impulsa la innovación y los modelos de negocio en nuestra sociedad, por ello considera “imprescindible promover espacios de análisis y reflexión como los “Diálogos” celebrados en la sede del ICAB para seguir avanzando en el estudio y la construcción compartida de la privacidad como derecho, conjuntamente entre Administraciones, Autoridades de Control y Abogacía” y ha alertado que “ante la alta exigencia regulatoria actual en esta materia, cualquier incerteza jurídica puede generar efectos adversos tanto para el tejido empresarial como para las libertades individuales”.

Por su parte, la presidenta de la Sección de Derecho Digital e IA del ICAB, Júlia Bacaria, ha afirmado que las regulaciones sobre ámbitos digitales y de privacidad se enfrentan al desafío constante de adaptarse a innovaciones que avanzan a un ritmo muy superior al del legislador, entre ellas la IA, planteando tensiones entre la necesidad de fomentar el desarrollo económico y tecnológico y la obligación de garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales. Por ello, ha destacado que los ‘Diálogos de la Privacidad’ que se han llevado a cabo en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona han permitido, a través de un análisis exhaustivo, contribuir a clarificar criterios, anticipar riesgos, reducir incertidumbres y promover una interpretación armonizada del marco jurídico, fortaleciendo una cultura de cumplimiento que ofrezca seguridad jurídica y confianza tanto a los operadores económicos como a la ciudadanía

La celebración de esta nueva edición de ‘Los Diálogos del Día de la Privacidad’ consolidan esta jornada como punto de encuentro entre instituciones, abogacía, administraciones públicas y profesionales especializados, con el objetivo de reforzar el respeto a la protección de datos como derecho fundamental en un entorno digital en constante evolución y reivindicar su papel protagonista ante una sociedad cada vez más tecnológica y en la que los datos personales tienen un papel decisivo en nuestra economía.

