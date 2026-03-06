8M: Evolución de la profesión jurídica a través de la visión de abogadas con amplia trayectoria profesional

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (IWD) 2026, celebrado bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, publicamos este especial en el que abogadas con más de dos décadas de trayectoria reflexionan sobre la evolución de la profesión jurídica, el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en los despachos y los avances —y retos pendientes— en materia de liderazgo femenino y acceso igualitario a la justicia.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recogemos en este especial la visión de diferentes abogadas de los despachos Pedrosa Lagos, López-Ibor DPM Abogados, CCS Abogados y Dentons, con más de veinte años de experiencia profesional, sobre la transformación de la práctica jurídica y el papel de las mujeres en el sector legal.

Entre los temas planteados se encuentran los cambios más significativos que han observado en la práctica diaria de la profesión, el papel que ha adquirido la tecnología en los despachos y el proceso de integración de herramientas de inteligencia artificial, así como la forma en que se han adaptado a estos avances.

A través de las entrevistas, las abogadas nos proporcionan su reflexión sobre el papel que debe desempeñar la tecnología en la práctica jurídica, analizando si su función debe ser principalmente complementaria o si puede llegar a sustituir determinadas tareas profesionales. Asimismo, se abordan cuestiones relativas a la evolución de la percepción social de la abogacía y cómo este cambio puede influir en la experiencia profesional de las abogadas.

Otro de los ejes del especial se centra en el liderazgo femenino en el ámbito jurídico. En este sentido, las entrevistadas comparten su percepción sobre la evolución del papel de la mujer en la toma de decisiones dentro de los despachos, los obstáculos superados con el paso del tiempo y con la incorporación de nuevas generaciones a la profesión, así como los retos que todavía persisten.

Por último, las abogadas nos ofrecen su opinión sobre la formación de las nuevas generaciones y comparten qué aspectos considerarían prioritarios en la preparación de otras mujeres profesionales que comienzan su carrera en la abogacía.

Puedes ver todas las entrevistas a continuación:

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos