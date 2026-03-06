8M: Evolución de la profesión jurídica a través de la visión de abogadas con amplia trayectoria profesional

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recogemos en este especial la visión de diferentes abogadas de los despachos Pedrosa Lagos, López-Ibor DPM Abogados, CCS Abogados y Dentons, con más de veinte años de experiencia profesional, sobre la transformación de la práctica jurídica y el papel de las mujeres en el sector legal.
Entre los temas planteados se encuentran los cambios más significativos que han observado en la práctica diaria de la profesión, el papel que ha adquirido la tecnología en los despachos y el proceso de integración de herramientas de inteligencia artificial, así como la forma en que se han adaptado a estos avances.
A través de las entrevistas, las abogadas nos proporcionan su reflexión sobre el papel que debe desempeñar la tecnología en la práctica jurídica, analizando si su función debe ser principalmente complementaria o si puede llegar a sustituir determinadas tareas profesionales. Asimismo, se abordan cuestiones relativas a la evolución de la percepción social de la abogacía y cómo este cambio puede influir en la experiencia profesional de las abogadas.
Otro de los ejes del especial se centra en el liderazgo femenino en el ámbito jurídico. En este sentido, las entrevistadas comparten su percepción sobre la evolución del papel de la mujer en la toma de decisiones dentro de los despachos, los obstáculos superados con el paso del tiempo y con la incorporación de nuevas generaciones a la profesión, así como los retos que todavía persisten.
Por último, las abogadas nos ofrecen su opinión sobre la formación de las nuevas generaciones y comparten qué aspectos considerarían prioritarios en la preparación de otras mujeres profesionales que comienzan su carrera en la abogacía.
Puedes ver todas las entrevistas a continuación:
- Marta Gil de Biedma (López-Ibor DPM Abogados): "El criterio jurídico, la experiencia y la responsabilidad profesional siguen siendo insustituibles".
- Nieves Briz (Dentons):"La diversidad forma parte de la estrategia y las políticas de los despachos".
- Sandra Freire (CCS Abogados): "Utilizamos IA para la lectura inteligente de documentación y extracción de datos de manera automática".
- Silvia Solé (Pedrosa Lagos): "Las nuevas generaciones ya no sienten que tengan que elegir entre ser buenas profesionales o tener una vida personal".
- Yolanda Cañizares (Pedrosa Lagos): "Las bases de datos y las herramientas tecnológicas han agilizado enormemente el trabajo jurídico".