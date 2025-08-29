Abierta vía extraordinaria para añadir incendios no comunicados por las CCAA

Se busca que entren en la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil y puedan recibir ayudas

El objetivo de la medida es evitar que los damnificados se queden fuera del paquete de ayudas que prevé el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

La directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha comunicado a los responsables de protección civil de todas comunidades autónomas, así como a Ceuta y Melilla, la apertura de un proceso excepcional para incluir como zonas afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas que hayan sufrido episodios de este tipo y que en su momento no fueron comunicados al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), por lo que no constan en el acuerdo aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.

En el anexo de ese acuerdo no aparecen aquellas emergencias registradas desde el pasado 23 de junio de las que las comunidades autónomas afectadas no comunicaron, por distintas circunstancias, su inicio y la elevación a la Situación Operativa 1 o 2 de sus respectivos planes de protección civil.

"En atención a la excepcional magnitud y complejidad de los incendios que se han producido, y en aras a evitar que la falta de comunicación de los sucesos al CENEM se traduzca en un perjuicio a la ciudadanía y a los territorios afectados, con carácter excepcional se va a realizar una propuesta de ampliación de declaración de zonas afectadas por incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos acaecidos entre el 23 de junio y el 25 de agosto", explica Barcones en su misiva.

En su escrito, la directora general precisa que el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado martes recoge un extenso listado de emergencias identificadas por la población más próxima al inicio de la misma, pero "sin perjuicio de que posteriormente hayan afectado a otro u otros municipios, lo que se tendrá que acreditar debidamente".

Una vez las comunidades autónomas comuniquen al CENEM todas aquellas emergencias de las que no informaron en su momento, el Ministerio del Interior elevará la lista al Consejo de Ministros para que puedan beneficiarse también de la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil.

Barcones ha remitido un escrito similar a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para que sus Unidades de Protección Civil anticipen ya la gestión de las distintas líneas de ayuda que la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil permite abrir.

