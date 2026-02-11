Lefebvre clausura en Tenerife la II Edición del Congreso Nacional de Contratación Pública con el foco en el marco normativo europeo

El Congreso Nacional de Contratación Pública organizado por Lefebvre se celebró los días 9 y 10 de febrero, en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife

Durante los dos días se abordaron de forma transversal los principales desafíos de la contratación pública en España, con especial atención a la modernización normativa, una mayor competencia en las licitaciones y el impacto de la IA.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, dio por concluida la II Edición del Congreso Nacional de Contratación Pública, proporcionado un foro único en que los ponentes de mayor prestigio del sector analizaron los desafíos normativos y fomentaron el intercambio de experiencias entre administraciones, operadores económicos y profesionales del ámbito jurídico.

La jornada de la tarde del día 9 incluyó una ponencia sobre el valor estratégico de los datos en la contratación pública, destacando cómo su análisis permite anticipar escenarios y mejorar la toma de decisiones de administraciones y operadores económicos. Después se daba paso a un debate sobre la aplicación de la IA en la contratación pública, con especial atención a casos prácticos y a los desafíos de su implantación normativa.

Integridad, estrategia y simplificación

El martes 10 el Congreso empezó con la intervención de Silvia García Malsipica, subdirectora general de la Subdirección General de Auditoría y Gestión del Conocimiento de la Abogacía General del Estado, quien subrayó que “la integridad es una virtud esencial de la abogacía, pues permite que el cliente confíe plenamente en su asesor jurídico”.

En este sentido, recordó que el marco normativo vigente establece obligaciones claras en materia de prevención de conflictos de intereses, en referencia al artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a los órganos de contratación a adoptar medidas para prevenir, detectar y resolver estos conflictos, así como para combatir el fraude y la corrupción en los procedimientos de contratación.

Posteriormente, tuvo lugar la presentación de Francisco José Villar Rojas, Catedrático de Derecho Administrativo y director del Máster en Derecho Urbanístico de la Universidad de La Laguna, quien abordó la definición correcta del régimen jurídico de los servicios urbanos del agua, para garantizar la seguridad jurídica.

Instrumento al servicio del interés público

Por otra parte, Julia Esther Martín Hernández, jefe de Servicio Oficina de Contratación Administrativa del Cabildo Insular de Tenerife, centró su intervención en la implementación de la contratación pública estratégica en el Cabildo Insular de Tenerife, reconociendo que “los inicios son especialmente complejos”. A continuación, Mercedes Brito Rodríguez, directora general Adjunta de Contratación de Proyectos Estratégicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, expuso la experiencia de simplificación impulsada desde el Servicio de Contratación de Santa Cruz, un área de carácter transversal cuyo objetivo es entender la contratación pública como un instrumento ágil al servicio del interés público.

Antonio Arias Rodríguez, profesor asociado de La Universidad de Castilla-La Mancha, puso el foco en la contratación basada en resultados y añadió que “su implantación se enfrenta a retos como la necesidad de presupuestos base de licitación sólidos, la resistencia administrativa y la complejidad técnica de establecer KPIs adecuados”. Posteriormente, intervino Gerardo García-Álvarez García, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, con una ponencia centrada en el control de la ejecución de los contratos públicos, en la que subrayó “la necesidad de aplicar fórmulas de resolución de conflictos que garanticen transparencia, eficiencia y cumplimiento de objetivos”.

Otro de los temas centrales de la segunda jornada fueron los criterios sociales y la nueva normativa europea en contratación pública. Ángel Alexis Montesdeoca García, director general de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, señaló que “uno de los principales retos en la contratación estratégica es vincular las condiciones sociales con el objeto del contrato, ya que distintas interpretaciones pueden afectar a la predictibilidad y seguridad jurídica”. Más tarde, Pilar Cuesta De Loño, Letrada del Consejo de Estado, apuntó en su intervención que el Consejo Europeo ha elaborado un informe que refleja que “no se han alcanzado metas en simplificación ni en competitividad”.

Para cerrar la jornada, Juan Domingo Cabrera, director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, centró su ponencia en la importancia de la normativa de contratación pública en el contexto regional e indicó que “necesita una reforma que refuerce la coherencia normativa, la planificación estratégica, la simplificación y la digitalización”.

La clausura estuvo a cargo de Juan Pujol, presidente de Lefebvre, quien agradeció a todos los ponentes, autoridades y asistentes su participación en el Congreso. A sus palabras se sumaron las de José María Gimeno Feliú y Pilar Cuesta de Loño, que también expresaron su reconocimiento a Lefebvre.

Finalmente, María del Pino de León Hernández, directora general del Instituto Canario de Administración Pública, y José María Ruano León, vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Tenerife, subrayaron la importancia de seguir promoviendo espacios de encuentro entre administraciones, juristas y operadores económicos para fortalecer la profesionalización, la transparencia y la eficiencia”.

El Congreso Nacional de Contratación Pública cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FECAI, y con el apoyo de los ayuntamientos de Arrecife, Arona, Puerto de la Cruz, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte, así como Gestur Canarias.

