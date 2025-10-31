Abiertas las votaciones para los Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer

En esta XXVII edición reconocerán la defensa de la abogacía defensora, y que permitirán el voto del público

El Consejo General de la Abogacía ha abierto el plazo de votación de las candidaturas para los Premios Derechos Humanos, que en esta XXVII edición reconocerán la defensa de la abogacía defensora, y que permitirán el voto del público.

Desde esta edición los galardones pasan a denominarse “Premios de Derechos Humanos Carlos Carnicer”, en homenaje a quien fuera presidente de esta institución entre los

años 2001-2016.

Bajo el lema “En defensa de quienes defienden”, estos galardones se entregarán en las categorías de Persona, incluso a título póstumo, de Institución y Medio de Comunicación, a personas físicas, jurídicas e instituciones que se hayan caracterizado por su labor o actividad y contribuido de forma relevante contra la injusticia y en la defensa de los Derechos Humanos.

La concesión de estos premios será decidida por un método mixto en el que, además de la votación del jurado, se tendrá en cuenta la votación del público, a la que se puede acceder a través del siguiente enlace:

Las votaciones se podrán realizar hasta el 12 de noviembre a las 12:00 horas.

Los galardonados recibirán los Premios en el marco de la Conferencia Anual de la Abogacía que se celebrará en el mes de diciembre.

