Abierto el plazo de candidaturas para los Legal Leadership Awards 2026

Gericó Associates ha anunciado la nueva edición de la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026, los galardones que reconocen la excelencia de los profesionales, áreas legales y firmas en España y Latinoamérica. La convocatoria para presentar candidaturas estará abierta desde el 14 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026 y se realizará a través de la plataforma oficial: Legal Leadership Awards.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados.
Categorías de los reconocimientos
Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques:
Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica
- Director/a Jurídico/a del Año
- Transformación del Departamento Jurídico del Año
- Mejor Asesoría Jurídica Interna
- Mejor Gerencia Legal Interna
Bloque II - Excelencia de firma
- Firma del Año
- Mejor Boutique Legal
- Firma Más Atractiva para el Talento
- Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio
Bloque III - Profesionales
- Abogado Rainmaker del Año
- Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD
- Líder de Práctica del Año
Bloque IV - Innovación y ecosistema
- Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada
- Mejor Startup Jurídica con IA
- Mejor Periodista Jurídico
Bloque V - Grandes premios de la noche
- Managing Partner del Año
- Premio de Honor a la Trayectoria Profesional
Jurado de primer nivel
El proceso de valoración de las candidaturas estará a cargo de un jurado independiente formado por directores de asesoría jurídica y periodistas jurídicos de primer nivel, tales como Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents & Compliance at Bayer; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Ana Gómez, Director, Group Corporate & Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, General Counsel de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, General Counsel de Intrum; Asier Crespo, Legal Director Spain and Portugal de Microsoft; Carlos Menor Gómez, Legal Director & Compliance Officer en Groupe Renault España; Carlos Valenciano, director de asesoría jurídica de Ericsson para América Latina; Clara Cerdán, General Counsel de Solarig; Fernando Díaz Barco, responsable oficina procesal en asesoría jurídica de SACYR; Fernando Ortega, General Counsel de Siemens; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Javier Ramírez, VP Legal & Associate General Counsel de HP; John Rigau, Vice President, General Counsel West Europe and Sustainability Europe de PepsiCo; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; María Cermeño, directora de los servicios jurídicos de Telefónica; María José López, directora legal de LaLiga; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director & Deputy Company Secretary de Prosegur; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance, Latam Xiaomi Technology; y Teresa Mínguez, General Counsel de Porsche, entre otros.
Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores.
Legal Leadership Awards 2026
Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom (2016, 2018, 2022 y 2024), consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal.
En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, A&O Shearman, Miranda & Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector.
Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas.