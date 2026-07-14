Abierto el plazo de candidaturas para los Legal Leadership Awards 2026

La Gala Nacional del Derecho se celebra el 5 de noviembre en el InterContinental de Madrid.

La entrega de premios se llevará a cabo en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, con un total de 26 galardones que abarcan liderazgo, innovación y reputación.

Gericó Associates ha anunciado la nueva edición de la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026, los galardones que reconocen la excelencia de los profesionales, áreas legales y firmas en España y Latinoamérica. La convocatoria para presentar candidaturas estará abierta desde el 14 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026 y se realizará a través de la plataforma oficial: Legal Leadership Awards.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la Gala Nacional del Derecho el 5 de noviembre de 2026 en el Hotel InterContinental de Madrid, y reunirá a líderes del sector legal, directores de asesoría jurídica y socios de firmas internacionales para celebrar los logros y el impacto transformador de los profesionales y organizaciones más destacados.

Categorías de los reconocimientos

Los Legal Leadership Awards 2026 contemplan un total de 26 categorías divididas en cinco bloques:

Bloque I - Liderazgo institucional directores de asesoría jurídica

Director/a Jurídico/a del Año

Transformación del Departamento Jurídico del Año

Mejor Asesoría Jurídica Interna

Mejor Gerencia Legal Interna

Bloque II - Excelencia de firma

Firma del Año

Mejor Boutique Legal

Firma Más Atractiva para el Talento

Mejor Estrategia de Marketing, Comunicación o Desarrollo de Negocio

Bloque III - Profesionales

Abogado Rainmaker del Año

Mejor Director/a de Marketing, Comunicación o BD

Líder de Práctica del Año

Bloque IV - Innovación y ecosistema

Transformación de Modelo de Negocio e IA aplicada

Mejor Startup Jurídica con IA

Mejor Periodista Jurídico

Bloque V - Grandes premios de la noche

Managing Partner del Año

Premio de Honor a la Trayectoria Profesional

Jurado de primer nivel



El proceso de valoración de las candidaturas estará a cargo de un jurado independiente formado por directores de asesoría jurídica y periodistas jurídicos de primer nivel, tales como Ana Bayó Busta, South Europe Cluster Lead for Law, Patents & Compliance at Bayer; Andrea Viale, Global Head of Legal de Idealista; Ana Gómez, Director, Group Corporate & Vice Secretary of the Board of Directors de Amadeus IT; Ana Isabel Montero, General Counsel de Japan Tobacco International (JTI); Ana Suárez Garnelo, General Counsel de Intrum; Asier Crespo, Legal Director Spain and Portugal de Microsoft; Carlos Menor Gómez, Legal Director & Compliance Officer en Groupe Renault España; Carlos Valenciano, director de asesoría jurídica de Ericsson para América Latina; Clara Cerdán, General Counsel de Solarig; Fernando Díaz Barco, responsable oficina procesal en asesoría jurídica de SACYR; Fernando Ortega, General Counsel de Siemens; Ignacio Mendoza, director legal de Heineken; Javier Ramírez, VP Legal & Associate General Counsel de HP; John Rigau, Vice President, General Counsel West Europe and Sustainability Europe de PepsiCo; Leonor Abad, directora legal Industrial de Repsol; María Cermeño, directora de los servicios jurídicos de Telefónica; María José López, directora legal de LaLiga; Miguel Soler, General Counsel, Compliance Director & Deputy Company Secretary de Prosegur; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance, Latam Xiaomi Technology; y Teresa Mínguez, General Counsel de Porsche, entre otros.

Este panel de expertos evaluará cada candidatura con total independencia, garantizando transparencia y objetividad en la selección de los ganadores.

Legal Leadership Awards 2026

Los Legal Leadership Awards surgen como continuación de los premios Legal Marcom (2016, 2018, 2022 y 2024), consolidando una plataforma de referencia en España y Latinoamérica para reconocer innovación, liderazgo, transformación y reputación en el sector legal.

En ediciones anteriores han sido premiadas firmas como Uría Menéndez, Baker McKenzie, Iberdrola, LaLiga, Linklaters, Dentons, Ceca Magán, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, A&O Shearman, Miranda & Amado, Banco Santander, Freshfields, Clifford Chance, Microsoft, Porsche Ibérica y Amadeus IT, así como profesionales que se han convertido en referentes del sector.

Con esta nueva convocatoria, la Gala Nacional del Derecho - Legal Leadership Awards 2026 continuará identificando y celebrando a los líderes y equipos que están transformando el sector legal y consolidando las áreas jurídicas como un pilar estratégico de las empresas.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos