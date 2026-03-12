Constitución del Foro Aequitas de Discapacidad de Castilla y León

El Foro es la primera plataforma multidisciplinar que reúne a los principales operadores jurídicos, representantes del tercer sector, instituciones y Universidad para debatir sobre la normativa sobre discapacidad existente y divulgar su contenido

La sede del Colegio Notarial de Castilla y León acogió este miércoles la constitución del Foro Aequitas de Discapacidad autonómico.

El acto -presidido por el decano anfitrión, Leopoldo Martínez de Salinas- contó con la asistencia de, entre otras personalidades: Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León; María José Burgos, fiscal delegada autonómica de discapacidad y mayores; Emilio Vega, magistrado del TSJ; María Antonia Paniego, gerente territorial de Servicios Sociales; María Concepción Balairón, jefe del Área de Tutela de la Fundación de Apoyos y Acción Social de la Junta de Castilla y León; Mónica Pérez, decana del Colegio de Abogados de Burgos o José Miguel García, rector de la Universidad de Burgos.

Por parte de la Fundación Aequitas acudieron los notarios Fernando Puente, María Ángeles Anciones y Jessica Peón (delegados autonómicos); Gonzalo A. López Ebri, coordinador de los Foros Aequitas de Discapacidad de discapacidad; Manuel Rueda, director de la Sección Jurídica; y Francisco González (adjunto a la dirección)

Martínez de Salinas subrayó la "vocación de colaboración" de Aequitas desde su creación y recordó que la discapacidad "exige una lucha constante y pertinaz" que hace imprescindible el trabajo conjunto de todos los sectores implicados.

El decano precisó que este foro de Castilla y León nace "con pretensión de cercanía, capliaridad y voluntad de llegar a todos los sitios. Esta proximidad, propia de los 3.000 notarios repartidos por todo el país, hasta en las poblaciones más pequeñas, es otra de las características que distingue a Aequitas".

"La discapacidad -prosiguió- es un fenómeno muy complejo en el que intervienen factores jurídicos, médicos y sociales. La Ley 8/21 constituye al notario en el centro del reconocimiento universal de la voluntad de obrar, valorando el discernimiento y las necesidades de apoyo. La ley nos coloca ante un nuevo paradigma, una realidad volátil en la que la toma de decisiones es permanente. Estas decisiones están encadenadas; el desafío es que los sujetos obligados a tomar esas decisiones lo hagan de manera más razonable, lo que facilitará el camino a los que vienen detrás".

Por su parte, Puente adelantó que en las próximas fechas se creará otro Foro similar en Valladolid, debido a la extensión de la Comunidad Autónoma. Para el delegado de Aequitas, "estos foros son consecuencia necesaria de la publicación de la Ley 8/21, que introduce un sistema de apoyos a la persona con discapacidad. La nueva normativa interpela a todas las personas, porque ensancha la autonomía de la voluntad y su libertad para cuando llegue una situación de discapacidad. La finalidad de este foro es hacer efectivos los objetivos de la Ley 8/21, que apelan a los Derechos Humanos, evitando la discriminación del colectivo. No hay que caer en un optimismo exagerado ni en una negación de esta nueva legislación; estamos en un Estado de Derecho y hay que intentar cumplirla. El Foro fomenta la coordinación entre los sectores que debemos aplicar la ley para resolver dudas, como jueces, fiscales, notarios y abogacía”.

Según López Ebri: "Aequitas quiere hablar de la discapacidad 'con' las personas con discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. Por eso, en todos nuestros foros intervienen todas las asociaciones del tercer sector. Queremos interactuar con cuidado jurídico para que la inclusión sea real con todos los ámbitos de la discapacidad: jueces, fiscales, notarios, abogados, Universidad... y escuchar a todo el Tercer Sector para ver toda su problemática y derribar obstáculos. Ya hemos conseguido hacerlo, eliminando -por ejemplo- la excusa absolutoria que exoneraba de responsabilidad a familiares en delitos con el patrimonio. Estamos trabajando para paliar injusticias colaterales de la Ley 8/21 en materia de ámbito tributario o de seguridad social, incompatibles con la eliminación de la muerte civil o incapacitación. También estamos luchando con aspectos del ingreso involuntario de las personas en el ámbito residencial sin asistencia letrada; haciendo especial hincapié en su protección patrimonial (cuentas corrientes, pensiones,...). Queremos compartir este Foro con todas las perspectivas, sin protagonismos, para que ninguna de las personas con discapacidad quede defraudada. Estamos seguros que lo vamos a conseguir".

González agradeció el elevado nivel de asistencia, y manifestó que "el foro se constituye como un punto de encuentro de todos los ámbitos jurídicos y del movimiento asociativo de la discapacidad y las personas mayores. Es un grupo de trabajo para encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida del colectivo. Desde el Foro hacemos una llamada a todo el movimiento asociativo. Es fundamental que trasladen las quejas o vulnerabilidades que se encuentran para intentar mejorar. Y no sólo hablaremos de la Ley 8/21, sino de todo lo que preocupe a las entidades o administraciones. Queremos escuchar la voz del movimiento asociativo".

Mónica Pérez destacó "la transversalidad de este foro. La abogacía castellano leonesa estará a su entera disposición", recordando que "los abogados estamos en la primera línea de la defensa de la discapacidad, cuando alguien llega a nuestros despachos exponiendo sus problemas".

García, apuntó que "desde la Universidad es un honor y un privilegio contribuir en la medida que podamos, por ejemplo, con formación. Nuestra implicación es total, cabe destacar que tenemos a muchos estudiantes con discapacidad en nuestras aulas".

Vega señaló las dificultades en los juzgados de familia en la aplicación de la nueva Ley: "estamos preocupados con el tema de la especialización. Los juzgados deben estar especializados en discapacidad y mayores, pero existe un problema por la despoblación de Castilla y León, por lo que tendremos que centralizarlos en las capitales de provincia".

Mena, fiscal superior de Castilla y León, recordó que "una de los funciones de los fiscales es velar por las personas con discapacidad" y puso de manifiesto que "es un paso muy importante la creación de este foro, que permitirá que todos los colectivos que trabajemos alrededor de la discapacidad, actuemos juntos"

En el acto tomaron la palabra representantes de diversas instituciones (Colegios de Abogados de Soria y Ávila; Archidiócesis de Burgos y Fundación Caja de Burgos) y del tercer sector (Cáritas, Cermi, Autismo Burgos, Fundación Miradas, Down Burgos, Aspanias, Plena Inclusión Castilla y León, AFACAYLE, Parkinson Burgos, Futudis).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos