KPMG Abogados incorpora a Silvia Zamorano como nueva socia del área de Legal Compliance

Reforzando así su posicionamiento como firma referente en el asesoramiento sobre ética, integridad y cumplimiento normativo

Con más de 20 años de experiencia, Silvia ha desarrollado una sólida trayectoria asesorando a organizaciones nacionales e internacionales en materia de compliance, incluyendo la prevención penal, lucha contra la corrupción, la prevención del blanqueo de capitales y el régimen de sanciones internacionales.

Destaca su experiencia en la implantación de modelos de compliance, procesos de diligencia debida y sistemas internos de información (canales de denuncia de irregularidades). Conocedora de los estándares internacionales ISO y UNE más relevantes en estos campos, ha participado en informes de monitor y programas de integridad del Banco Mundial y asesorado a entidades sujetas a sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Antes de su incorporación a KPMG Abogados, Silvia desarrolló su carrera en ECIJA, Deloitte Legal y Garrigues, donde inició su trayectoria profesional. Entre las principales organizaciones que ha asesorado se cuentan entidades del IBEX 35 y fondos de inversión de diversos sectores de actividad.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, posee un Máster en Práctica de la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, un Master Executive en Derecho Empresarial por Garrigues & Harvard Law School, y es experta en Criminología por la UNED. En el ámbito académico, codirige el Máster en Sostenibilidad, Buen Gobierno y Compliance y coordina el módulo de Compliance en el Máster de Derecho Penal Económico de la Universidad CEU San Pablo. Asimismo, es docente en instituciones como IEB, IE University, ISDE, Universidad de Navarra y Universidad Complutense de Madrid, entre otras.

Su labor ha sido reconocida por directorios internacionales, entre ellos Chambers & Partners.

En palabras de Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados, “la incorporación de Silvia responde a nuestra apuesta por el crecimiento en áreas clave para nuestros clientes, como el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, siendo un ámbito que demanda una gran especialización, y que vendrá reforzado por la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. El profundo conocimiento técnico de Silvia será determinante para seguir manteniendo a KPMG Abogados como firma de máximo nivel en asesoramiento sobre compliance.”

Su incorporación se integra en el equipo de Legal Compliance liderado por Alain Casanovas, que se ha consolidado como referente en servicios de compliance en España gracias a su visión estratégica, capacidad divulgativa y liderazgo en la totalidad de estándares nacionales e internacionales de aplicación.

