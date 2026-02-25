act legal Spain promociona a Jesús Redondo como socio de la firma y director de la nueva oficina de Sevilla

Con la apertura de la nueva sede, act legal Spain refuerza su presencia en Andalucía y su apuesta estratégica por Sevilla como uno de los principales polos industriales del sur de Europa, especialmente en el ámbito aeroespacial. La firma continuará ampliando y fortaleciendo su asesoramiento a empresas y clientes estratégicos para nuestro país y para el entorno europeo, en un punto geográfico que concentra un número muy relevante de compañías del sector y un ecosistema empresarial en pleno crecimiento.
La apertura de la oficina permitirá a la firma acompañar de forma más cercana a empresas industriales, tecnológicas y de defensa con las que ya trabaja y que operan en este entorno, así como participar activamente en el ecosistema empresarial vinculado al Distrito Aeroespacial, un proyecto que aspira a consolidar el mayor centro aeroespacial del sur de Europa bajo un modelo sostenible e innovador.
La firma también tiende a una mano al resto del tejido productivo sevillano y andaluz, ofreciendo asesoramiento jurídico integral en otras materias como M&A, Fiscal, Inmobiliario, Laboral, Penal Económico y Compliance, entre otras áreas de práctica jurídica, en las que pone a disposición de sus clientes la experiencia y saber hacer de un equipo altamente especializado y la capacidad de acompañarlos en cualquier proyecto nacional o internacional que necesiten emprender.
Jesús Redondo liderará esta nueva etapa en Sevilla, impulsando el posicionamiento del despacho en la región y reforzando el asesoramiento jurídico especializado en sectores estratégicos, especialmente en contratación pública, industria, energía, urbanismo y en proyectos vinculados a la inversión y el desarrollo tecnológicos.
“Sevilla y Andalucía en su conjunto viven un momento decisivo desde el punto de vista industrial y empresarial. Nuestra presencia permanente en la ciudad responde a la voluntad de estar cerca de las compañías que están protagonizando esta transformación y de acompañarlas en sus retos regulatorios y estratégicos”, ha destacado Jesús Redondo tras darse a conocer la noticia.
Por su parte, Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, subraya que “la promoción de Jesús como socio y la apertura de la oficina de Sevilla forman parte de nuestra estrategia de crecimiento en plazas clave para la industria y la inversión. Sevilla es un entorno con enorme potencial en innovación, infraestructuras y desarrollo sostenible, y queremos ser parte activa de ese crecimiento y aportar valor desde el ámbito legal”.
Con la nueva oficina de Sevilla, act legal Spain continúa la consolidación de su posición en Andalucía como firma de referencia en el asesoramiento a empresas industriales, plenamente alineada con los grandes proyectos estratégicos que están impulsando la transformación económica y tecnológica del país.
Trayectoria Profesional de Jesús Redondo
Graduado en Derecho y Ciencias Políticas, ha desarrollado su carrera en despachos como Cremades y Calvo Sotelo y Crowe Horwath, además de dirigir su propia firma especializada en litigación administrativa. Experto en Inmobiliario, Urbanismo y Derecho Público, ha coordinado durante cinco años el Informe sobre el Funcionamiento de la Justicia Administrativa (CIJA-UAM/CGPJ). Actualmente compagina el ejercicio profesional con la docencia como profesor de Derecho Ambiental y de Litigación Administrativa en la Universidad Autónoma de Madrid.