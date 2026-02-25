act legal Spain promociona a Jesús Redondo como socio de la firma y director de la nueva oficina de Sevilla

Un paso estratégico para reforzar el asesoramiento jurídico en uno de los principales hubs industriales y aeroespaciales del sur de Europa

El abogado Jesús Redondo, responsable de las áreas de Real Estate y Derecho Público desde su incorporación a act legal Spain en 2024, ha sido promocionado a socio de la firma y asumirá la dirección de la nueva oficina de Sevilla, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de marzo.

Con la apertura de la nueva sede, act legal Spain refuerza su presencia en Andalucía y su apuesta estratégica por Sevilla como uno de los principales polos industriales del sur de Europa, especialmente en el ámbito aeroespacial. La firma continuará ampliando y fortaleciendo su asesoramiento a empresas y clientes estratégicos para nuestro país y para el entorno europeo, en un punto geográfico que concentra un número muy relevante de compañías del sector y un ecosistema empresarial en pleno crecimiento.

La apertura de la oficina permitirá a la firma acompañar de forma más cercana a empresas industriales, tecnológicas y de defensa con las que ya trabaja y que operan en este entorno, así como participar activamente en el ecosistema empresarial vinculado al Distrito Aeroespacial, un proyecto que aspira a consolidar el mayor centro aeroespacial del sur de Europa bajo un modelo sostenible e innovador.

La firma también tiende a una mano al resto del tejido productivo sevillano y andaluz, ofreciendo asesoramiento jurídico integral en otras materias como M&A, Fiscal, Inmobiliario, Laboral, Penal Económico y Compliance, entre otras áreas de práctica jurídica, en las que pone a disposición de sus clientes la experiencia y saber hacer de un equipo altamente especializado y la capacidad de acompañarlos en cualquier proyecto nacional o internacional que necesiten emprender.

Jesús Redondo liderará esta nueva etapa en Sevilla, impulsando el posicionamiento del despacho en la región y reforzando el asesoramiento jurídico especializado en sectores estratégicos, especialmente en contratación pública, industria, energía, urbanismo y en proyectos vinculados a la inversión y el desarrollo tecnológicos.

“Sevilla y Andalucía en su conjunto viven un momento decisivo desde el punto de vista industrial y empresarial. Nuestra presencia permanente en la ciudad responde a la voluntad de estar cerca de las compañías que están protagonizando esta transformación y de acompañarlas en sus retos regulatorios y estratégicos”, ha destacado Jesús Redondo tras darse a conocer la noticia.

Por su parte, Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, subraya que “la promoción de Jesús como socio y la apertura de la oficina de Sevilla forman parte de nuestra estrategia de crecimiento en plazas clave para la industria y la inversión. Sevilla es un entorno con enorme potencial en innovación, infraestructuras y desarrollo sostenible, y queremos ser parte activa de ese crecimiento y aportar valor desde el ámbito legal”.

Con la nueva oficina de Sevilla, act legal Spain continúa la consolidación de su posición en Andalucía como firma de referencia en el asesoramiento a empresas industriales, plenamente alineada con los grandes proyectos estratégicos que están impulsando la transformación económica y tecnológica del país.

Trayectoria Profesional de Jesús Redondo

Graduado en Derecho y Ciencias Políticas, ha desarrollado su carrera en despachos como Cremades y Calvo Sotelo y Crowe Horwath, además de dirigir su propia firma especializada en litigación administrativa. Experto en Inmobiliario, Urbanismo y Derecho Público, ha coordinado durante cinco años el Informe sobre el Funcionamiento de la Justicia Administrativa (CIJA-UAM/CGPJ). Actualmente compagina el ejercicio profesional con la docencia como profesor de Derecho Ambiental y de Litigación Administrativa en la Universidad Autónoma de Madrid.

