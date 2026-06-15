Afianza integra ocho compañías en el primer trimestre de 2026 y acelera su expansión nacional

La apertura de las oficinas en Canarias, Islas Baleares, Navarra, León y Jaén potencia la cobertura geográfica y consolida la expansión nacional de la firma

Afianza ha completado la integración de ocho compañías durante el primer trimestre de 2026, en una operación que refuerza sus capacidades, acelera su expansión nacional y da continuidad a su estrategia de crecimiento.

Las operaciones incluyen la incorporación de dos despachos: Gonvel en Málaga, y M&P Ledesma Abogados en Barcelona. A estas se suman seis asesorías distribuidas por diferentes provincias: Easy-Advisors Tech en Málaga, Llarena Consultores en Canarias, Mibor Asesores en Navarra, Informasa Asesores en León, Gestoría Moriana en Jaén y Oliver Maura Consultores en Baleares.

Las incorporaciones en este primer período han aportado una facturación conjunta de 16,5 millones de euros y más de 270 profesionales a la plantilla de Afianza. Desde 2010, la compañía ha culminado la integración de un total de 66 empresas de diferentes sectores.

“Estas integraciones marcan un excelente inicio de año para Afianza. Hemos incorporado 8 empresas con capacidades complementarias a nuestro modelo de negocio. Las aperturas en Canarias, Islas Baleares, Navarra, León y Jaén, junto con el refuerzo en las regiones donde ya estábamos presentes, consolidan nuestra posición como firma de referencia dentro del sector de servicios profesionales y nos permiten ofrecer una cobertura en prácticamente todo el país”, destaca Víctor Torrico, director general de Afianza.

Estas operaciones del primer trimestre de 2026 continúan la estrategia de la firma, que en 2025 integró 15 compañías que aportaron más de 24 millones de euros en facturación y más de 300 profesionales. Entre las principales incorporaciones de 2025 destacan ARS Privilegium, Gestolasa, Auditeco y Audiest Auditores en Murcia, Rubicón Asesores en Canarias, Idea Asesores en Málaga, Leiva Asesores Legales en Barcelona, Epimetheus, y Asevi Asesores en Vitoria, entre otras.

Incorporaciones en Málaga

Afianza ha continuado reforzando su posición en Málaga con la incorporación de Gonvel, un despacho de abogados y asesores tributarios especializados en asesoramiento jurídico, fiscal, financiero y de administración de empresas y Easy-Advisors Tech, firma especializada en asesoría legal, fiscal y laboral para empresas de diferentes sectores económicos.

Expansión en Navarra, León y Jaén

La firma continúa ampliando su presencia territorial con tres nuevas ubicaciones. En Navarra, integra Mibor Asesores, consultoría especializada en asesoramiento fiscal, laboral, financiero y transformación digital, con una cartera de 500 clientes y un equipo cerca de 20 profesionales.

En León, Informasa Asesores, fundada en 1977, marca la llegada de Afianza en la provincia con servicios especializados en contabilidad, área laboral, fiscal y jurídico-mercantil.

En Jaén, Gestoría Moriana representa la primera oficina de Afianza en la provincia. Esta asesoría con más de 70 años de trayectoria cuenta con experiencia en las áreas fiscal, laboral y jurídico-mercantil, además de asesoría contable.

Nuevas incorporaciones en Canarias y Baleares

Afianza suma a Llarena Consultores, firma ubicada en Tenerife, con más de 20 años de experiencia y un equipo de 19 profesionales, especializada en derecho laboral, fiscal y jurídico, así como en outsourcing de recursos humanos.

Asimismo, la compañía ha incorporado Oliver Maura Consultores, con sede en Palma de Mallorca, especializada en asesoramiento integral para empresas. Sus servicios abarcan desde el apoyo a startups, la gestión contable y el certificado digital, hasta la asesoría fiscal y mercantil, además de la inversión inmobiliaria y empresarial.

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