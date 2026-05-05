Alejandro Cabrera se incorpora a act legal Spain como Chief Operating Officer

Una posición clave para la gestión y crecimiento de la firma

act legal Spain refuerza su estructura interna con la incorporación de Alejandro Cabrera como Chief Operating Officer (COO), una posición clave para impulsar la eficiencia, la gestión y el crecimiento del despacho en España.

Alejandro Cabrera tiene una sólida trayectoria en la dirección financiera y la gestión de operaciones en entornos internacionales. A lo largo de su carrera ha formado parte de firmas como Kennedys Law o Azsure Abogados, donde ha liderado áreas de finanzas, recursos humanos y control de gestión, participando además en procesos de transformación organizativa y desarrollo de negocio.

Diplomado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, cuenta con una formación especializada en fiscalidad y finanzas, así como experiencia en la implantación de sistemas de gestión, planificación financiera, negociación con entidades y desarrollo de políticas internas.

Durante su trayectoria, ha trabajado estrechamente con equipos directivos en la toma de decisiones estratégicas, aportando una visión global del negocio y contribuyendo a la mejora de la rentabilidad y la eficiencia operativa.

Con esta incorporación, act legal Spain da un paso más en la consolidación de su modelo de firma, reforzando su estructura interna para acompañar el crecimiento del despacho y dar respuesta a un entorno cada vez más exigente y competitivo.

Cristina de Santiago, socia directora de act legal Spain, destaca que “la incorporación de Alejandro supone un paso importante en el desarrollo de nuestra organización. Su experiencia en gestión, su visión estratégica y su capacidad para conectar las distintas áreas del negocio nos permitirán seguir creciendo de forma ordenada y sostenible, reforzando nuestro compromiso con la excelencia y el servicio al cliente”.

Por su parte, Alejando Cabrera, señala que es un reto muy motivador: “Incorporarme a un proyecto como act legal Spain, con una clara vocación de crecimiento y un modelo innovador me resulta muy atractivo. Mi objetivo es contribuir a reforzar la eficiencia y los procesos internos, acompañando al equipo en esta nueva etapa y aportando una visión orientada a la mejora continua y al desarrollo del negocio”.

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