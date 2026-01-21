Ana Soria, nueva presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón

Sustituirá en el cargo a José Paulino Esteban Pérez, decano del Colegio de Abogados de Teruel

Ana Soria Moneva, decana del Colegio de Abogados de Huesca, es desde el 1 de enero de este año la presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón.

Sustituirá en el cargo a José Paulino Esteban Pérez, decano del Colegio de Abogados de Teruel y estará al frente del Consejo Autonómico durante el año 2026, en aplicación de la rotación anual prevista en los Estatutos del Consejo Autonómico.

Soria Moneva resultó electa decana del Colegio de Huesca en noviembre de 2021 y fue reelegida en diciembre de 2025.

Soria es además adjunta a la presidencia de la Abogacía Española y forma parte de su Comisión Permanente.

