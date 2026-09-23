Los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos por agresión sexual

El informe señala que en ese periodo de tiempo las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción incoaron un total de 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos contra un total de 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad.
Según los datos recabados del Tribunal de Instancia de Ceuta, los seis órganos judiciales de la Sección Civil y de Instrucción incoaron entre esas fechas un total de 37 procedimientos de diligencias previas por este tipo de delitos. De ellos, 28 seguían tramitándose el 14 de septiembre, 8 habían sido archivados provisionalmente y uno más se acumuló a otras diligencias previas anteriores.
El número total de víctimas en los 37 procedimientos asciende a 39, una de ellas un varón mayor de edad. De las 38 mujeres víctimas, 14 eran menores. El número de víctimas en los 28 procedimientos que siguen tramitándose asciende a 30, todas mujeres y, de ellas, once menores.
En cuanto a los 37 presuntos agresores, todos varones, 18 no han sido identificados. Los 19 que sí lo han sido son todos mayores de edad.