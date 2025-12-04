Auren crece un 8,1% y alcanza los 104 millones de euros de facturación en España

El ejercicio ha estado marcado por un hito estratégico para la compañía: la entrada de Waterland Private Equity como socio inversor

Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha comunicado hoy sus resultados de facturación del ejercicio 2024-2025 que ascienden hasta los 104 millones de euros, un 8,1% más que el ejercicio anterior.

La firma registró un incremento en las principales líneas de negocio lo que refuerza el compromiso de Auren por un modelo de prestación de servicios profesionales multidisciplinar. La división Legal ha facturado un 12,3% más que el ejercicio anterior llegando a los 42,2 millones de euros. La división de Consultoría (Personas, Estrategia y Procesos y Tecnología) ha aumentado un 4,6% llegando a los 34,7 millones de euros. Por su parte, Auditoria crece un 4,8% hasta situar sus ingresos en los 23,8 millones de euros, mientras que la división de Corporate Finance sumó un total de 3,4 millones de euros, un 19,7% más que el ejercicio anterior.

El ejercicio ha estado marcado por un hito estratégico para la compañía: la entrada de Waterland Private Equity como socio inversor, operación que está permitiendo a la firma acelerar su plan de expansión, reforzar las capacidades tecnológicas y potenciar el desarrollo de áreas de alto valor añadido.

Durante este periodo, Auren ha impulsado operaciones corporativas como la integración de Estudio Jurídico V2C Abogados, despacho de abogados en Madrid, y ha reforzado su estructura interna mediante la promoción de cuatro nuevos socios, además de nuevas incorporaciones en puestos clave, ampliación de equipos especializados e implementación de soluciones tecnológicas que optimizan la eficiencia y el valor de los servicios ofrecidos a los clientes.

Mario Alonso, presidente de Auren, ha señalado que “este ejercicio ha sido especialmente relevante para la firma. La entrada de Waterland nos sitúa en una posición estratégica dentro del sector, impulsa nuestro crecimiento y fortalece nuestra marca, además de ayudarnos a atraer talento de alto nivel sin renunciar a la esencia y la cultura humanista que siempre han caracterizado a Auren”.

De cara al nuevo ejercicio, Alonso ha avanzado que la firma está trabajando en más de 50 operaciones corporativas en todas las divisiones y en distintas ciudades del país, lo que se traducirá en un crecimiento significativo para la compañía. “Esperamos cerrar entre un 20% y un 30% este año. Inicialmente pensábamos en doblar nuestro tamaño en tres años y hoy creemos que podemos conseguirlo antes esperando alcanzar los 200 millones de facturación”, ha añadido.

También destacó el continuo impulso de Auren por aquellas áreas que están marcando la agenda empresarial como son los servicios relacionados con tecnología —con un foco especial en inteligencia artificial y ciberseguridad—, las reestructuraciones, el compliance fiscal o la sostenibilidad. Además, la firma continuará impulsando sus soluciones integrales que dan cobertura a todas las necesidades de negocio que tengan los clientes.

Durante 2025, la firma ha registrado un incremento del 5,2% en su equipo, alcanzando un total de 1.105 profesionales repartidos en 15 oficinas en toda España. “Nuestro compromiso es seguir atrayendo talento que comparta nuestros valores y nuestra cultura humanista, basada en la confianza, la flexibilidad y en poner siempre a las personas en el centro. Nuestro objetivo es duplicar la plantilla en los próximos tres años”, ha señalado Mario Alonso.

Auren ha ocupado la 8ª posición en el último ranking de firmas profesionales en España y la 29ª en el mundo. Además, Auren ocupa el puesto 7º de despachos de abogados en España por volumen de negocio global.

Recientemente, la firma ha incorporado a Eduardo Romero al Consejo de Administración de Auren, formado por cuatro socios profesionales: Mario Alonso, José Luis Galipienso, Ignacio Irígoras y desde ahora, Eduardo Romero, junto a David Torralba y Matthias Geyssens, en representación de Waterland.

Avanzando en igualdad y sostenibilidad

La firma también continúa promoviendo la igualdad y diversidad como parte del II Plan de Igualdad firmado en 2023. Actualmente, el 56% de los profesionales de Auren son mujeres y el 40% de los puestos directivos y de gestión están ocupados por ellas. Además, la firma cuenta con un programa de liderazgo femenino, Auren Woman Leadership, orientado a potenciar el desarrollo de mujeres hacia posiciones de mayor responsabilidad y que este año ha celebrado la primera edición de un programa de mentoría que refuerza el compromiso de la firma con el liderazgo femenino, la inclusión y el desarrollo del talento en todos los niveles.

En materia de sostenibilidad, Auren ha reducido su huella de carbono en un 21% en el último año, un logro que refleja la eficacia de sus medidas de eficiencia y su firme compromiso con la descarbonización y la aplicación de buenas prácticas ambientales. “Ser sostenibles es parte de nuestra misión, y trabajamos para que nuestros clientes también lo sean”, subrayó Alonso.

Todas estas acciones se encuadran dentro de un ambicioso plan de transformación centrado en tecnología, talento e innovación, con avances clave en inteligencia artificial, sostenibilidad, igualdad, fortalecimiento de su marca y expansión nacional e internacional. Estas iniciativas refuerzan la apuesta de Auren por servicios de alto valor añadido y acompañan el objetivo estratégico de duplicar el tamaño de la firma en los próximos años.

