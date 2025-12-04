Importancia de la atención letrada presencial en prisión

Así lo ha reclamado Salvador González en la inauguración de las XXVII Jornadas de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado hoy en la inauguración de las XXVII Jornadas de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Murcia que la atención letrada a las personas privadas de libertad se mantenga de forma directa y presencial.

“La presencialidad es absolutamente indispensable. Los nuevos mecanismos y la tecnología, como las videoconferencias, sirven para abreviar y facilitar trámites “menores” entre los presos y sus abogados, pero de ningún modo pueden sustituir vuestros desplazamientos a las prisiones y el contacto físico con vuestros clientes”, afirmó el presidente de la Abogacía.

González elogió el compromiso de las abogadas y abogados que, con su presencia en los centros de internamiento, garantizan la protección de los derechos de las personas presas. “Con vuestros desplazamientos y visitas a los centros de internamiento sois garantía de la integridad de esos derechos”, afirmó.

También reiteró la necesidad de la implantación de los Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en todos los centros penitenciarios, de la intervención preceptiva letrada ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el reconocimiento del derecho de todas las personas privadas de libertad al asesoramiento y asistencia jurídica gratuita en vía administrativa y ante la jurisdicción penitenciaria.

Durante su intervención, González expuso además las conclusiones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que ha detectado deficiencias estructurales en materia de género y respecto al colectivo LGTBI en los centros penitenciarios, y señaló la necesidad de adaptar la información penitenciaria a las circunstancias de las mujeres, así como de reforzar la formación del personal en identidad de género, orientación sexual y violencia de género.

En estas jornadas se abordará también la incidencia de la Ley Orgánica 1/2025 en el ámbito penal y en la ejecución de las penas. En este sentido González recordó que la Abogacía ha trasladado al legislador sus reivindicaciones sobre los Tribunales de Instancia, la remuneración del Turno de Oficio, la igualdad territorial y la protección de las víctimas de violencia de género.

Y aseguró que, pese a estar ya en vigor, la ley debe seguir mejorándose. “Por eso urge, como está prevista en dicha ley, que se ponga en marcha la Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia, de la que, entre otros actores, forma parte la Abogacía”, afirmó.

En la inauguración participaron también Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia; José Luis Díaz, fiscal superior de Murcia, y David Rocamora, presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciario de la Abogacía Española.

Durante dos días se abordarán tanto de forma teórica como en talleres prácticos la pena de prisión permanente revisable, la diversidad, la acumulación de condena o la salida de prisión.

