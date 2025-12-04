PwC y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se alían para impulsar la innovación y el talento digital

Promoverá actividades formativas —de soporte científico y tecno-lógico— y de colaboración en temas relacionados con la Ciberseguridad

El responsable de Consultoría de PwC, César Calleja Fernández, y el rector de la Universi-dad Politécnica de Madrid (UPM), Óscar García Suárez, han suscrito un protocolo general de actuación destinado a la colaboración en programas conjuntos de formación, reforzando su papel como agentes de progreso tecnológico y social.

Este compromiso tiene, entre otros objetivos, promover actividades formativas —de soporte científico y tecnológico— y de colaboración en temas relacionados con la Ciberseguridad. Además, en virtud del acuerdo, la UPM y PwC participarán en proyectos conjuntos, nacionales e internacionales y se comprometen a ofertar diferentes programas de prácticas que favorezcan la inserción laboral de los estudiantes de la UPM.

César Calleja, socio responsable de Consultoría en PwC, destaca que "este convenio representa un puente entre dos mundos que convergen para enriquecerse mutuamente y, asimismo, desarrollar el talento joven: el conocimiento y el rigor científicos que aporta la universidad junto con la visión práctica de las necesidades empresariales que añade nuestra firma".

Para el rector de la UPM, Óscar García Suárez, la firma del acuerdo significa una “excelente oportunidad de colaboración entre la Universidad y una empresa tan relevante en el área de Ciberseguridad como es PwC, para la creación conjunta de programas formativos dirigidos a los profesionales de la empresa y a nuestros estudiantes, así como para el desarrollo de proyectos de investigación que nos beneficien mutuamente”.

Una alianza para la innovación y la seguridad digital

Victor Villagrá, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y miembro de la comisión de seguimiento del acuerdo, señala que con este marco de colaboración la UPM "reafirma nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica, situando a los estudiantes de nuestra universidad en un entorno de aprendizaje conectado a las necesidades y demandas reales del sector”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos