PwC y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se alían para impulsar la innovación y el talento digital

Este compromiso tiene, entre otros objetivos, promover actividades formativas —de soporte científico y tecnológico— y de colaboración en temas relacionados con la Ciberseguridad. Además, en virtud del acuerdo, la UPM y PwC participarán en proyectos conjuntos, nacionales e internacionales y se comprometen a ofertar diferentes programas de prácticas que favorezcan la inserción laboral de los estudiantes de la UPM.
César Calleja, socio responsable de Consultoría en PwC, destaca que "este convenio representa un puente entre dos mundos que convergen para enriquecerse mutuamente y, asimismo, desarrollar el talento joven: el conocimiento y el rigor científicos que aporta la universidad junto con la visión práctica de las necesidades empresariales que añade nuestra firma".
Para el rector de la UPM, Óscar García Suárez, la firma del acuerdo significa una “excelente oportunidad de colaboración entre la Universidad y una empresa tan relevante en el área de Ciberseguridad como es PwC, para la creación conjunta de programas formativos dirigidos a los profesionales de la empresa y a nuestros estudiantes, así como para el desarrollo de proyectos de investigación que nos beneficien mutuamente”.
Una alianza para la innovación y la seguridad digital
Victor Villagrá, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y miembro de la comisión de seguimiento del acuerdo, señala que con este marco de colaboración la UPM "reafirma nuestro compromiso con la innovación y la excelencia académica, situando a los estudiantes de nuestra universidad en un entorno de aprendizaje conectado a las necesidades y demandas reales del sector”.