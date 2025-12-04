Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía para el decano emérito de Murcia

Un reconocimiento a Francisco Martínez-Escribano, por sus 45 años de dedicación a la profesión y a las instituciones colegiales

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, impuso ayer la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a Francisco Martínez-Escribano Gómez, decano emérito del Colegio de la Abogacía de Murcia, un reconocimiento a sus 45 años de dedicación a la profesión y a las instituciones colegiales.

Se trata de la más alta distinción que se puede otorgar en la profesión y la segunda vez que la recibe un decano de Murcia.

González subrayó que esta condecoración “simboliza el respeto y el cariño de toda la profesión hacia él” y destacó que el reconocimiento se otorga por su “sentido de la responsabilidad; lealtad institucional; cercanía y humanidad”.

El presidente repasó los veinte años de Martínez-Escribano en el Colegio de Murcia, donde desempeñó tres mandatos consecutivos como decano -de 2009 a 2024-, impulsó el cambio de denominación en favor de la igualdad y lideró a la institución en momentos especialmente difíciles, como la crisis de 2008, la pandemia o las huelgas judiciales de 2023.

En el Consejo General, añadió, fue un consejero fundamental, siempre aportando claridad, coherencia y firmeza en la defensa de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, reclamando “la manifiesta mejora de sus condiciones, empezando por las desigualdades territoriales en las cuantías de los abonos”, señaló.

González aprovechó la ocasión para dirigirse al Colegio de la Abogacía de Murcia y reclamar unidad y compromiso ante los retos que enfrenta la profesión. Insistió en la necesidad de respuestas legislativas para asegurar una jubilación digna a los mutualistas mediante la Pasarela al RETA, de mejorar los recursos destinados a la Justicia Gratuita, y de cuidar la justicia a través de mejores presupuestos y reformas consensuadas.

Reivindicó también el impulso de la formación y la transformación tecnológica, así como una mayor presencia institucional en Europa, destacando la reciente elección de Noemí Alarcón como vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea.

Junto al presidente de la Abogacía, participaron Encarna Orduna, secretaria del Consejo General de la Abogacía Española y Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos