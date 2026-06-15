El despacho refuerza este servicio ante el crecimiento de la demanda empresarial y la creciente complejidad normativa en materia laboral

Bécquer Abogados incorpora a José Luis Romero como responsable del Área de Servicios Laborales y Payroll, con el objetivo de reforzar un área que ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años y que el despacho considera cada vez más estratégica para sus clientes.

La incorporación responde a la creciente demanda de servicios especializados en administración laboral, payroll y acompañamiento técnico por parte de empresas que necesitan afrontar un entorno marcado por la constante evolución normativa, el aumento de las obligaciones administrativas y la necesidad de adaptar sus procedimientos internos a nuevas formas de organización del trabajo.

Lejos de limitarse a la confección de nóminas o a la tramitación de altas y bajas, la gestión laboral ha adquirido una dimensión más amplia dentro de las organizaciones. La correcta aplicación de convenios colectivos, la gestión de contrataciones, cotizaciones, procesos de incapacidad temporal, permisos, medidas de conciliación o cambios regulatorios exige una actualización permanente, una especialización rigurosa y una respuesta ágil por parte de las compañías.

En este contexto, Bécquer Abogados refuerza su área de Servicios Laborales y Payroll como complemento a sus servicios de asesoramiento jurídico-laboral, con el propósito de ofrecer a las empresas una respuesta más completa en la gestión de sus obligaciones laborales y en la prevención de posibles contingencias.

Un perfil con experiencia en servicios laborales y payroll

José Luis Romero es graduado social y cuenta con más de diez años de experiencia liderando proyectos de externalización del proceso de nóminas. A lo largo de su trayectoria ha liderado equipos especializados, ha desarrollado labores de formación para profesionales y asesores del sector y ha participado en programas exigentes vinculados al ciclo completo de nóminas.

Su incorporación permitirá al despacho consolidar una práctica cada vez más demandada por los clientes de la Firma, que buscan en Bécquer Abogados, como Boutique Legal de Derecho Laboral, un ecosistema de servicios laborales 360º.

Un área cada vez más estratégica para las empresas

La evolución del mercado laboral ha transformado el papel de los servicios laborales dentro de las empresas. Cada decisión relacionada con la administración de personal, payroll y cumplimiento laboral puede tener consecuencias jurídicas, económicas y organizativas, por lo que las compañías necesitan contar con profesionales capaces de anticipar riesgos, ordenar procesos y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Esta necesidad resulta especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, que en muchas ocasiones no cuentan con una estructura interna suficiente para asumir por sí solas una gestión laboral cada vez más técnica y cambiante. En estos casos, el apoyo de equipos especializados permite mejorar la eficiencia interna, reducir riesgos y facilitar la toma de decisiones.

Con esta incorporación, Bécquer Abogados avanza en la consolidación de un modelo de asesoramiento que combina la especialización jurídico-laboral con unos servicios laborales y de payroll próximos, técnicos y adaptados a la realidad de cada cliente.

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