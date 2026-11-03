Bird & Bird Portugal celebra su primer aniversario

La oficina liderada por Ana Rita Paínho ha superado en su primer año las previsiones contempladas en su plan de negocio

Bird & Bird Portugal celebró el pasado jueves el primer aniversario de su oficina en Lisboa con un encuentro que reunió a más de 120 clientes, socios, profesionales de la firma y representantes de distintas oficinas internacionales del despacho.

La conmemoración sirvió para hacer balance de un primer año marcado por un crecimiento superior a las previsiones, la consolidación de áreas estratégicas de especialización y el fortalecimiento de la plataforma ibérica e internacional de Bird & Bird.

Durante el acto celebrado en Lisboa, Ana Rita Paínho, Head of Country de Bird & Bird Portugal, destacó la evolución de la oficina desde su apertura y reconoció la contribución de clientes y profesionales al desarrollo del proyecto. “Hace apenas un año iniciábamos esta apuesta con la convicción de que Portugal era un mercado lleno de oportunidades y de que Bird & Bird podía aportar una propuesta diferencial. Hoy podemos afirmar con orgullo que esa visión se ha hecho realidad y que, en muchos aspectos, incluso ha superado nuestras expectativas. Hemos crecido más rápido de lo previsto, hemos fortalecido relaciones de enorme valor y hemos confirmado que la apuesta por Portugal fue la decisión correcta”, aseguró.

Paínho subrayó asimismo la importancia de la integración de la oficina portuguesa en la red internacional del despacho. “Desde el primer día hemos trabajado como una única firma. La colaboración con Madrid ha sido fundamental para construir una auténtica plataforma ibérica capaz de acompañar a los clientes que entienden España y Portugal como un único mercado estratégico. Al mismo tiempo, hemos desarrollado una intensa cooperación con equipos de toda nuestra red internacional y vemos grandes oportunidades para seguir apoyando a nuestros clientes en mercados como Latinoamérica, especialmente Brasil”.

Durante este primer ejercicio, Bird & Bird Portugal ha reforzado áreas clave como Tech & Comms, Propiedad Intelectual, Corporate y M&A, Laboral, Regulatorio, Ciberseguridad y Protección de Datos, en línea con la estrategia sectorial global de la firma y con las necesidades de un mercado cada vez más orientado a la innovación y la tecnología.

Por su parte, Christian Bartsch, CEO de Bird & Bird, puso en valor el papel que la oficina de Lisboa está desempeñando dentro de la estrategia de crecimiento de la firma. “El trabajo del equipo de Lisboa durante este primer año ha sido extraordinario. La oficina ha incorporado talento de primer nivel y ha desarrollado capacidades plenamente alineadas con los sectores y áreas que impulsan nuestra estrategia global. Su evolución demuestra cómo una presencia local sólida puede contribuir de forma significativa al crecimiento y a la propuesta de valor de Bird & Bird a nivel internacional”, señaló.

Para Coral Yáñez, Head of Iberia y Head of Country de Bird & Bird España, la oficina portuguesa ha sido clave para reforzar el posicionamiento regional de la firma. “Uno de nuestros principales objetivos era construir una propuesta ibérica integral que respondiera a las necesidades de clientes con operaciones a ambos lados de la frontera. Hoy contamos con una plataforma sólida, plenamente coordinada y con una capacidad diferencial para acompañar a las empresas en proyectos complejos y transfronterizos”, destacó.

La firma ha anunciado además el próximo traslado de su oficina de Lisboa a una nueva sede diseñada para potenciar la siguiente fase de crecimiento del despacho. Este proceso irá acompañado de la ampliación del equipo y del lanzamiento de nuevas áreas de especialización.

Con este primer aniversario, Bird & Bird Portugal reafirma su compromiso con el mercado luso y con el asesoramiento a empresas e inversores en un entorno cada vez más internacional, tecnológico y conectado. “Este primer año no es una meta; es simplemente el comienzo”, concluyó Ana Rita Paínho.

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