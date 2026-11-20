Fija entre sus prioridades la recuperación del poder adquisitivo de funcionarios

La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha reelegido en su asamblea general celebrada el 17 de noviembre a Ana Ercoreca de la Cruz como presidenta para los próximos cuatro años.

Según ha informado la organización a través de un comunicado, la candidatura a la Presidencia y las tres Vicepresidencias resultó elegida al ser la única presentada. Además, la asamblea general de Fedeca también ha renovado las vocalías de su Junta Directiva.

Así, Ercoreca continuará al frente de la organización junto a Víctor Rodríguez Prieto, vicepresidente primero; Rosario Gelabert García-Jalón, vicepresidenta segunda; y David Lafuente Durán, que asume la vicepresidencia tercera.

"Iniciamos esta nueva etapa con una responsabilidad clara: defender a quienes sostienen cada día los servicios públicos y contribuir a una Administración más profesional, independiente y eficaz", ha señalado Ana Ercoreca.

Bajo el lema 'Para defender los servicios públicos hay que defender a sus profesionales', Fedeca ha avanzado que orientará su mandato a una agenda de reivindicaciones e interlocución institucional basada en los nueve ejes de su programa electoral, con seguimiento y evaluación de los avances.

La recuperación del poder adquisitivo será una de las principales prioridades, dado que la Federación denuncia una pérdida acumulada que sitúa en torno al 20% desde los recortes iniciados en 2010, Por ello, reclamará retribuciones acordes con la responsabilidad y cualificación de los funcionarios, además de revisar las diferencias entre administraciones y actualizar las dietas e indemnizaciones por razón del servicio.

Estatuto del Directivo Público Profesional

Fedeca impulsará asimismo la aprobación de un Estatuto del Directivo Público Profesional que delimite las responsabilidades políticas y las funciones de gestión administrativa y garantice nombramientos basados en el mérito, la capacidad y la experiencia.

También ha asegurado que defenderá la independencia técnica y la especialización de los cuerpos superiores, así como el acceso y la promoción conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La nueva Junta también trabajará por una carrera profesional previsible, la movilidad y la formación continua, la conciliación, la protección jurídica y mejores condiciones para los funcionarios destinados en el exterior.

Otra prioridad será reformar los criterios de representatividad para que los cuerpos superiores tengan una voz efectiva en las mesas de negociación colectiva.

Interlocución institucional

La Federación mantendrá el diálogo con las instituciones y las asociaciones que la integran para trasladar sus propuestas a medidas concretas y reforzar el reconocimiento de los profesionales que hacen posible los servicios públicos.

"No se puede exigir una Administración excelente sin reconocer la responsabilidad de sus profesionales, garantizar su independencia y darles voz en las decisiones que les afectan. Esa será nuestra hoja de ruta", ha añadido la presidenta.

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