Juan Varela asume la dirección de la sección de preparación de opositores y Eduardo Casquete de Prado Montero de Espinosa, la secretaría

La notaria sevillana, hasta ahora directora de la sección de preparación de opositores de la institución, sucede en el cargo a Francisco Aranguren y se marca como principales objetivos impulsar la participación de los notarios jóvenes y reforzar la proyección de la Academia en la sociedad.

La notaria Carmen Vela Fernández ha sido nombrada nueva presidenta de la Academia Sevillana del Notariado, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este cargo en la historia de la institución. Hasta ahora directora de la sección de preparación de opositores de la Academia, a la que ha estado vinculada durante buena parte de su trayectoria profesional, Carmen Vela sucede en la presidencia a Francisco Aranguren.

La Academia Sevillana del Notariado desarrolla una importante labor de formación y actualización jurídica de los profesionales del notariado, así como de promoción del estudio y el debate sobre cuestiones de interés jurídico. Entre sus fines se encuentra también la preparación de futuros notarios, a través de su sección de preparación de oposiciones, una actividad que contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

La nueva presidenta ha expresado su agradecimiento a sus compañeros de la Academia por la confianza depositada en ella y ha reconocido especialmente la labor desarrollada por su antecesor. “Me siento muy honrada por este nombramiento y quiero agradecer la confianza de mis compañeros, así como reconocer el magnífico trabajo realizado por Francisco Aranguren y por todos los que le han precedido en el cargo”, señaló.

Carmen Vela ha destacado también su estrecha vinculación con la institución, en cuya formación desempeñaron un papel fundamental figuras del notariado sevillano como Rafael Leña y Victorio Magariños. “Para mí es un inmenso honor presidir una Academia a la que me siento vinculada desde que comencé a ejercer y en cuya formación participaron dos pilares fundamentales del notariado sevillano como Rafael Leña y Victorio Magariños”, ha afirmado.

Entre sus principales objetivos al frente de la institución, la nueva presidenta ha situado el impulso de la participación de los notarios sevillanos en las actividades de la Academia, la elaboración de una programación formativa y cultural de interés para las distintas profesiones jurídicas y el fortalecimiento de los vínculos entre el notariado y la sociedad.

“Queremos que la Academia siga siendo un espacio de formación, encuentro y reflexión para los notarios, pero también que contribuya a reforzar la presencia del notariado en la sociedad, no solo desde una perspectiva jurídica, sino también a través de cuestiones culturales y sociales”, ha explicado.

Especial atención al notariado joven

Uno de los retos a los que Carmen Vela quiere prestar especial atención durante su presidencia es la incorporación de las nuevas generaciones de notarios a la actividad académica. En este sentido, ha subrayado la importancia de que los profesionales más jóvenes encuentren en la institución un espacio abierto a su participación y a sus inquietudes.

“Me gustaría conseguir que los notarios jóvenes sientan el Colegio Notarial y, especialmente, la Academia como su casa, como un lugar en el que puedan debatir, compartir experiencias y aportar nuevas ideas. La juventud es un valor muy necesario para nuestra profesión y debemos saber aprovecharlo”, ha manifestado.

Asimismo, ha expresado su voluntad de trabajar junto a los miembros del Consejo Rector para desarrollar una programación atractiva, capaz de involucrar tanto al conjunto del notariado sevillano como a otros profesionales del ámbito jurídico.

En el marco de la renovación de los cargos de la institución, también han sido nombrados Juan Varela, nuevo director de la sección de preparación de opositores de la Academia Sevillana del Notariado, y Eduardo Casquete de Prado Montero de Espinosa, nuevo secretario de la misma.

Una amplia trayectoria profesional y académica

Carmen Vela Fernández aprobó las oposiciones a notaria en 1999 y comenzó su trayectoria profesional en la localidad cacereña de Guadalupe, su primer destino. En 2012 llegó a Sevilla, ciudad en la que ejerce actualmente.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad en los ámbitos institucional, académico y formativo. En la Academia Sevillana del Notariado ha sido miembro de su Junta Rectora, bibliotecaria y directora de la sección de preparación de oposiciones.

En la actualidad es también vicesecretaria de Relaciones Institucionales de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andalucía y directora, en representación de esta corporación, de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado de la Universidad Pablo de Olavide.

Su actividad académica incluye la participación como ponente en numerosos seminarios, jornadas especializadas y congresos internacionales. Desde 2019 colabora, además, en los cursos organizados por el Colegio de Abogados sobre distintas materias jurídicas, entre ellas el Derecho de Sucesiones, las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, los derechos de los animales y el arbitraje. Es también académica de honor de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su trayectoria destacan el Premio Real Maestranza de Caballería al mejor expediente académico de la Facultad de Derecho y el Premio Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

Con este nombramiento, Carmen Vela Fernández asume la presidencia de la Academia Sevillana del Notariado con el propósito de dar continuidad a su actividad formativa y académica, fomentar la participación de las nuevas generaciones y reforzar su papel como espacio de encuentro entre el notariado, las profesiones jurídicas y la sociedad sevillana.

El Colegio Notarial de Andalucía continúa siendo el primero de España por número de notarías ocupadas y por población atendida. Actualmente, la comunidad cuenta con 484 notarías repartidas por todas las provincias: Sevilla (94), Málaga (90), Cádiz (61), Córdoba (56), Granada (50), Jaén (47), Almería (45), Huelva (35), Ceuta (3) y Melilla (3).

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos