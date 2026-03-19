CCS Abogados supera los 16 millones de euros de facturación, con un crecimiento de más del 25%

En el conjunto de los dos últimos ejercicios la firma ha aumentado sus ingresos un 140%.

Están situados en el ránking FT1000 de las empresas con mayor crecimiento en Europa.

CCS Abogados ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 16,47 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 25,34% con respecto al anterior (13,14 millones de euros en 2024). En el conjunto de los dos últimos ejercicios el bufete ha incrementado su volumen de negocio en un 140%.

Estos resultados reafirman la posición de CCS Abogados como una de las firmas con mayor crecimiento en el sector legal, reflejando la evolución del despacho en los últimos años, impulsada por un modelo de negocio basado en la especialización, la innovación tecnológica y la capacidad de gestionar litigios complejos y de gran volumen, ámbitos en los que se ha consolidado como un gran referente.

Estrategia empresarial

En línea con esta trayectoria, CCS Abogados ha sido incluido en el ranking FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2026, elaborado por el diario económico Financial Times en colaboración con Statista, que reconoce a las compañías con mayor crecimiento en Europa.

“Los resultados de este ejercicio confirman la solidez del proyecto de CCS Abogados y el gran desempeño de todo el equipo, y recogemos los frutos de una estrategia empresarial clara: combinar excelencia jurídica con innovación tecnológica. Estas cifras nos dotan de una gran solvencia financiera para gestionar otros nuevos litigios colectivos complejos de gran impacto, como es el caso Booking”, señala Jaime Concheiro, socio director de CCS Abogados.

En paralelo a su crecimiento, la firma está impulsando la ampliación de su asesoramiento a nuevas áreas, especialmente en materias relacionadas con capital riesgo, estructuras societarias, fondos de inversión y asesoramiento a startups, sectores que demandan cada vez más un enfoque jurídico especializado y multidisciplinar.

Este ejercicio coincide además con un hito significativo para el despacho: el décimo aniversario de su sede en Madrid, una oficina que se ha convertido en un centro estratégico para el desarrollo del despacho y su expansión nacional. “Celebrar diez años en Madrid con estos resultados es especialmente significativo para nosotros. Refleja la consolidación del proyecto y nos anima a seguir creciendo, reforzando nuestro equipo y ampliando nuestra presencia en sectores clave de la economía”, añade Concheiro.

Con esta trayectoria, CCS Abogados continúa avanzando en su estrategia de crecimiento, con el objetivo de seguir ampliando su presencia en el mercado legal y ofrecer soluciones jurídicas innovadoras adaptadas a las nuevas necesidades de empresas e inversores.

La batalla legal contra Booking

A lo largo de su trayectoria, el despacho ha gestionado con éxito grandes litigios colectivos. El caso más reciente y de mayor envergadura que enfrenta CCS Abogados es la reclamación contra Booking.com B.V. por las cláusulas contractuales anticompetitivas impuestas a los hoteles españoles, en la que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha confiado en el bufete para representar a sus 16.000 empresas asociadas, en un litigio de gran impacto en el sector turístico. Además, CCS Abogados coordina sus acciones con el bufete alemán SGP Schneider Geiwitz, que ha litigado contra Booking en Alemania, Holanda y ante el Tribunal de Justicia de la UE.

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