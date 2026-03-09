El presidente de Abogacía Española se reúne con los colegiados de Cantabria

Salvador González ha aprovechado la visita para reunirse con la consejera de Justicia de Cantabria y el TSJ de Cantabria

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, se ha reunido con los colegiados del Colegio de la Abogacía de Cantabria, para dialogar sobre los nuevos retos que afronta la profesión y recoger de primera mano sus inquietudes.

Durante el encuentro, González ha destacado que la abogacía en Cantabria desempeña un papel esencial en la garantía efectiva del derecho de defensa y en el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia, con rigor y compromiso.

Han mantenido una conversación sobre la nueva ley y la necesidad de que la Abogacía Española participe activamente en su desarrollo. También han destacado la importancia de encontrar una solución a la situación de cerca de 1.2000 profesionales que cada año se plantean la jubilación, especialmente en relación con la problemática de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Asimismo, los colegiados han abordado la cuestión de la extranjería y la preocupación existente ante la nueva orden ministerial en esta materia. En este sentido, todos han coincidido en la extrema importancia de garantizar la presencia de abogados para proteger los derechos de estas personas en un procedimiento tan determinante para su futuro, al tratarse —han subrayado— de una cuestión directamente vinculada a los derechos humanos.

También han debatido sobre la aplicación de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y, en particular, sobre los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC). En este contexto, el presidente ha explicado que la Abogacía Española está trabajando para aclarar dudas interpretativas y facilitar su correcta aplicación, una cuestión que también ha abordado en su encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Asimismo, ha recordado que la Abogacía ha logrado trasladar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de introducir mejoras en distintos aspectos de la norma, ante las dificultades prácticas que está generando su puesta en marcha. Además, el presidente ha puesto en valor la importancia del derecho a la tutela judicial efectiva, que junto al Derecho de defensa, constituye uno de los derechos básicos de protección de la ciudadanía.

González ha aprovechado la visita para reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la consejera de Justicia de Cantabria. La reunión mantenida entre el presidente de la Abogacía Española y el presidente del TSJ, José Arsuaga, que acaba de tomar posesión de su cargo, se ha centrado en diversos asuntos de interés común para ambas instituciones, entre ellos la situación de los profesionales de la abogacía del Turno de Oficio, el desarrollo de los MASC, la necesidad de seguir avanzando en el expediente digital y la importancia de la gestión del cambio en la Administración de Justicia mediante el uso de la tecnología y la innovación. Asimismo, han abordado diferentes cuestiones de interés compartido entre el TSJ y la Abogacía con el objetivo de reforzar las relaciones y la colaboración entre ambas instituciones.

Por otro lado, se ha reunido con la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, María Isabel Urrutia de los Mozos, con la que también han dialogado sobre Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y los MASCs.

“La coordinación leal y permanente entre la Abogacía, el Gobierno autonómico y el Poder Judicial es clave para avanzar en objetivos comunes: una Justicia más ágil, más eficiente y plenamente adaptada al entorno digital. Solo desde el diálogo institucional y la cooperación podremos afrontar con éxito los retos organizativos, tecnológicos y normativos que tenemos por delante”, ha destacado el presidente.

González, además, se ha reunido en el Colegio de la Abogacía de Cantabria con exrepresentantes de la institución colegial Jesús Pellón y Andrés de Diego Martínez, y la vicedecana de Cantabria, Cristina Pelayo.

