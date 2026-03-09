Toma de posesión de la primera decana de la Abogacía de Álava, Susana Sucunza

Con ella ya son 27 las decanas al frente de la Abogacía Española

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha presidido en Vitoria el acto de toma de posesión de la nueva decana del Colegio de la Abogacía Alavesa, Susana Sucunza.

La hasta ahora integrante de la Junta de Gobierno del Colegio, se ha convertido en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la institución, tras ganar las elecciones celebradas en la entidad colegial.

En su intervención, González ha insistido en la necesidad de mantener la unidad de la profesión para afrontar los retos actuales, entre ellos la situación de los mutualistas, la mejora del sistema de justicia gratuita o el refuerzo de los recursos del sistema judicial. “Nada es posible si no estamos unidos y nada nos puede unir más que trabajar juntos en defensa del Estado de derecho, de la justicia y de la profesión”.

El presidente de la Abogacía ha tenido palabras de reconocimiento para la nueva decana del Colegio alavés, cuya elección marca un hito en la institución. “Gracias por tu valentía para que, por primera vez en la historia de este Colegio, se escuche la voz de una decana”, ha afirmado. Asimismo, ha subrayado que su llegada representa continuidad en los valores de este Colegio: “Traes lo que aquí nunca ha faltado: respeto, sentido de la responsabilidad y experiencia”.

Gran parte del discurso ha estado centrado en los principales retos que afronta actualmente la profesión jurídica, para los que González ha reclamado colaboración institucional.

Entre ellos ha destacado la necesidad de garantizar una solución inmediata para los mutualistas, de modo que puedan contar con “la pensión justa y digna que merecen”.

También reclamó a las administraciones públicas reforzar el sistema de justicia gratuita y aprobar una nueva ley reguladora que modernice el servicio y garantice mejores condiciones para los profesionales que lo prestan.

Asimismo, ha subrayado la importancia de fortalecer el sistema judicial con más recursos, respeto institucional y reformas basadas en el consenso, para garantizar la eficacia de la justicia y la seguridad jurídica.

Otro de los desafíos señalados ha sido la aplicación de la Ley de Eficiencia y la implantación de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) como requisito previo a determinados procesos judiciales, una reforma que está generando dudas interpretativas. En este sentido, González ha valorado la reciente creación de una herramienta digital impulsada junto al poder judicial para consultar los criterios adoptados por los tribunales.

González ha recordado el papel clave de los colegios profesionales y de sus juntas de gobierno para avanzar en estos objetivos. “Necesitamos a todos los Colegios y Consejos de la Abogacía y, sobre todo, a los extraordinarios profesionales a quienes nos debemos”.

Por último, el presidente de la Abogacía Española ha puesto en valor la colaboración del decano saliente, Antón Echevarrieta, con las estructuras del Consejo General, donde ha participado en distintas comisiones relacionadas con la defensa de la profesión, los métodos alternativos de resolución de conflictos, la ordenación profesional o la previsión social.

