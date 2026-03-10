KPMG Abogados incorpora a Carmen Marull como nueva socia del área de People Services

El área de People Services consolida su crecimiento y se incorpora al actual equipo de 2 socios y más de 60 profesionales

Ha anunciado la incorporación de Carmen Marull como nueva socia del área de People Services en Barcelona, reforzando su posicionamiento como firma líder en asesoramiento integral en materia laboral, fiscal, retributiva y de movilidad internacional, en un contexto en el que las organizaciones demandan soluciones estratégicas centradas en las personas y alineadas con los objetivos de negocio.

Con más de 25 años de experiencia en firmas de servicios profesionales de primer nivel y más de 15 como socia, Carmen Marull aporta una trayectoria sólida en movilidad internacional, compensación y beneficios, People & Organization, así como en el diseño de modelos avanzados de RRHH, integrando visión estratégica, excelencia técnica y una marcada orientación al cliente. Ha desarrollado su carrera como socia en PwC y posteriormente como una de las socias fundadoras de Vialto Partners España.

Especialista en asesoramiento integral a directivos, comités de dirección y consejos de administración, Carmen combina conocimientos fiscales, laborales, mercantiles y de gobierno corporativo, ofreciendo una visión estratégica que potencia la toma de decisiones en entornos complejos. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en proyectos de RRHH —compensación total, procesos, talento, analítica de personas, diversidad e inclusión — y en el diseño de estructuras retributivas para organizaciones de diferentes sectores.

En el ámbito académico, ha sido profesora y conferenciante en escuelas de negocios y entidades profesionales como Esade, CEF o UPF Barcelona School of Management, además de colaborar con asociaciones empresariales y de directivos. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat Pompeu Fabra, cuenta con un Máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa y ha cursado el Executive Development Program de Esade.

Según Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados, “la incorporación de Carmen refuerza nuestra apuesta estratégica por el crecimiento en el área de People Services, un ámbito clave para las organizaciones que afrontan nuevos retos de talento, movilidad y gobierno corporativo. Su experiencia, visión global y liderazgo contribuirán de forma decisiva a seguir consolidando a KPMG Abogados como firma de referencia en el asesoramiento en materia de personas.”

Con la llegada de Carmen Marull, el área de People Services consolida su crecimiento y se incorpora al actual equipo de 2 socios y más de 60 profesionales, reforzando un área de práctica que acompaña a compañías nacionales e internacionales en retos de movilidad internacional, estructuras retributivas, transformación de RRHH y asesoramiento estratégico a la alta dirección, con un enfoque innovador, técnico y alineado con los objetivos de negocio.

