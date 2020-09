Celebración del I Congreso sobre la Segunda Oportunidad de ASEMED

El I Congreso sobre la Segunda Oportunidad, organizado por ASEMED (Asociación Española de Mediación) y patrocinado por LEFEBVRE se celebrará el 8 de octubre y tratará los principales problemas que existen actualmente en torno a la segunda oportunidad y la mediación concursal.

En el I Congreso sobre Segunda Oportunidad se debatirán, entre otros, los siguientes temas:

Concurso consecutivo de las Personas naturales. Problemática en el ámbito Judicial



El criterio de atribución de competencia objetiva, viene regulado en el art. artículo 85.6 de la LOPJ en relación con el art. 45.2 b) LEC y el art. 86 ter.1 LOPJ, de los que se deduce que cuando el deudor persona natural ostente la consideración de empresario, la competencia corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil y, que cuando sea no empresario, serán los Juzgados de Primera Instancia la que la tendrán. No obstante, su aplicación por parte de los Tribunales no es no es pacífica, sobre todo en relación a los Juzgados de Instancia en los concursos consecutivos de persona física no empresaria.

Segunda Oportunidad y exoneración de las Deudas Públicas



La Ley Concursal contiene una contradicción en relación a este tema. Por una parte, prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, por de otra se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. No obstante hay resoluciones que admiten la exoneración del pasivo insatisfecho de carácter público.

Problemática en la designación del Mediador Concursal



Es práctica habitual que los mediadores concursales no acepten las designaciones realizadas por los notarios, pues la Ley de Segunda Oportunidad, donde en su disp. adic. 2ª establece que los honorarios del mediador concursal sufran una reducción del 50% en las solicitudes de persona natural empresaria, y de un 70% en los supuestos de persona natural sin actividad económica.

Concurso Express



Se ha extendido la práctica judicial de dictar Autos de simultánea declaración y conclusión del concurso con extinción de la persona jurídica concursada y baja registral por la presumible insuficiencia del activo para hacer frente a los créditos previsibles contra la masa. Lo anterior puede conllevar problemas relativos a la realización de los pocos bienes que la sociedad tenga y que quedarían sin titular.

Este Congreso está dirigido por Jesús Lorenzo Aguilar, mediador y administrador concursal, director general de ASEMED y de su Escuela de Formación en Mediación, y acredita 10 horas de formación docente en mediación y derecho concursal.

Para obtener más información sobre el mismo puedes acceder a la página web del I Congreso sobre Segunda Oportunidad de ASEMED. La inscripción puede realizarse en el siguiente formulario.

